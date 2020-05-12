"Оскар" перенесуть на чотири місяці [ Редактировать ]
Краще пізно, ніж ніколи. Церемонію вручення кінопремії "Оскар" можуть перенести на чотири місяці. Причина - зупинка у кіновиробництві через пандемію коронавірусу, повідомляє британський таблоїд "Сан".
Студіям знадобиться більше часу, щоб завершити розпочаті проєкти. За останні майже сто років подію жодного разу не скасовували - навіть у Другу світову.
Вручення головної нагороди Американської академії кіномистецтва традиційно проходить наприкінці лютого.
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