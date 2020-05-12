Львівські хірурги успішно провели одну з найскладніших операцій у своїй практиці. Майже 10 годин медики заново формували систему травлення одноденному немовляті.

Хлопчик народився з рідкісними патологіями шлунково-кишкового тракту. Про непростий порятунок нового життя - розкаже Христина Гашенко.

Чотири хірурги, анестезіолог та медсестра оперують одноденне немовля. На операційний стіл хлопчик потрапив у нестабільному стані з критичною вагою 2 кг 100 грам.

Немовля народилося передчасно на 33 тижні вагітності з рідкісними вадами кишково-шлункового тракту: з атрезією стравоходу, шлунку та прямої кишки. Тобто у хлопчика був вхід, а не було виходу з цих органів.

Галина Курило лікар-хірург Львівської дитячої міської клінічної лікарні:

В дитини була верхня частина стравоходу, яка була наглухо закрита,потім частина стравоходу яка відкрила від трахеї і наглухо з'єднана з рудиментарним шлунком і виходу рудиментарного шлунку не було і кишківник продовжувався від 12 кишки до прямої.

Через критичний стан та малу вагу проводити поетапну операцію медики не могли. Тож оперували всі три патології відразу. Майже за 10 годин львівським хірургам вдалося сформувати шлунково-кишковий тракт малюка.

Галина Курило, лікар-хірург Львівської дитячої міської клінічної лікарні:

Перша частина операції проходила в грудній клітці і було відновлено цілісність стравоходу дитини, дуга частина операції проводилась в черевній порожнині і нам вдалося сформувати перехід із шлунка в 12 палу кишку і повністю відновити прохідність їжі по шлунково-кишковому тракті дитини.

8 годин під загальним наркозом для таких малюків неабияке випробування - каже ліар-анестезіолог. На відміну від дорослих новонароджені потребують особливого підходу під час таких операцій.

Сергій Шиш, лікар-анастезіолог Львівської дитячої міської клінічної лікарні:

Під час проведення такої анестезії завжди є необхідність медикаментозно підтримувати тиск, показники кровообігу, добре слідкувати за температурним режимом. Такі діти завжди потребують призначення препаратів крові, кровозамінників.

Стан хлопчика стабільний. З кожним днем його показники все кращі. З реанімації його сьогодні перевели вже до мами у відділення.

Хрип Олена, мати новонародженого:

Спить досить добре, ще так спокійно. Глибокий сон, щічки порожевіли. Апетит хороший, збільшується харчування потрошечки кожен день.

У лікарні під наглядом медиків немовля буде ще кілька тижнів. Лише після хороших аналізів його з мамою у червні планують виписати.