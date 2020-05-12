Школярів України залишать без випускних та останніх дзвоників [ Редактировать ]
Зовнішнє незалежне оцінювання можуть провести з 25 червня по 17 липня. Принаймні так планують у Міносвіти. Утім, усе залежить від карантину. Чи проведуть ЗНО у ці дати, остаточно вирішать до 22 травня. А ще до кінця місяця мають визнати і формат тестування.
У Міністерстві зараз розробляють спеціальний протокол, щоб зробити іспити безпечними. Сам навчальний рік завершать дистанційно. Табелі надішлють електронною поштою, а на руки видадуть у вересні. Останні дзвінки та випускні - не проводитимуть.
Любомира Мандзій, в. о. міністра освіти і науки України:
Хочемо провести ЗНО починаючи з 25 червня, закінчити 17 липня. Пробне ЗНО плануємо провести 15-17 червня. Якщо епідеміологічна ситуація не дозволить провести ЗНО починаючи з 25 червня, тоді ми проводимо його в серпні, переносимо його на серпень. І з 17 серпня розпочинаємо проведення ЗНО.
по теме
Освітній прорив чи недбальство: наскільки ефективною виявилася онлайн-освіта в Україні
Як багато школярів можуть собі дозволити онлайн-освіту і чи не доведеться їм вступати у виші дистанційно?
Навчальний рік в Україні можуть завершити дистанційно
Останні дзвоники та випускні не проводитимуть. А от зовнішнє незалежне оцінювання - відклали до закінчення карантину. Тестування відбудеться за будь-яких обставин повідомила очільниця Міносвіти Любомира Мандзій
ЗНО під час карантину: як відбуватиметься тестування
МОН вже опублікувало рекомендації щодо завершення навчального року та оцінювання знань учнів
Навчальний рік в Україні закінчиться дистанційно
Послаблення карантину не стосуються шкіл. Навчальний рік в Україні закінчиться дистанційно. Про це повідомили в Міністерстві освіти
Міносвіти назвало дату проведення ЗНО
Зовнішнє незалежне оцінювання можуть провести з 25 червня по 17 липня. Так планують у Міносвіти. Утім, усе залежить від карантину. Чи проведуть ЗНО у ці дати, вирішать до 22 травня