Зовнішнє незалежне оцінювання можуть провести з 25 червня по 17 липня. Принаймні так планують у Міносвіти. Утім, усе залежить від карантину. Чи проведуть ЗНО у ці дати, остаточно вирішать до 22 травня. А ще до кінця місяця мають визнати і формат тестування.

У Міністерстві зараз розробляють спеціальний протокол, щоб зробити іспити безпечними. Сам навчальний рік завершать дистанційно. Табелі надішлють електронною поштою, а на руки видадуть у вересні. Останні дзвінки та випускні - не проводитимуть.

Любомира Мандзій, в. о. міністра освіти і науки України: