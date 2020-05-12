На фінальну битву з раком Наталі потрібно ще двісті тисяч гривень

Героїня наступного сюжету, мама трьох дітей, терміново потребує вашої допомоги. Наталя бореться з раком. Трєтю стадію в неї діагностували п'ять років тому. У березні жінка дізналася про рецедив. Наталя вже пережила хіміотерапію. Попереду - операція та ще кілька курсів хімії. А для цього їй треба - щонайменше двісті тисяч гривень

Поддерживаем каждый день нашу маму любимую, стараемся, чтоб она не переживала, но не всегда получается.

Спільно боротися за життя мами ця родина вже звикла. П'ять років тому пережили дві складні операції. Через 2 роки почали боротися з метастазами в печінці. А заразом і за маленьке нове життя.

Как начали мне говорить, что у меня вот это метастазы - все - у меня слезы, паника...пятый месяц уже куда какой аборт, даже задумываться об аборте нельзя.

Одразу після пологів жінка лягла на операцію. Одужувати поспішала як ніколи.

Наталія Головань, онкохвора:

Но я вот это вот домой стремилась, потому что у меня маленький ребенок - 10й день, у меня нет 80% печени, а я говорю - выписывайте у меня там маленький ребенок дома.

Зараз маленькому Андрію вже два рочки. Сім'я для Наталі - й мотивація й величезна підтримка.

Если бы не эта болезнь, то было бы все ідеально.

Рак повернувся два місяця тому. Наталя згадує, після другого курсу хіміотерапії - хотіла здатитися.

Я говорю я не могу, я не пойду я не справлюсь.

Але Наталія впоралася. Хоча і коштувало це величезних сил та коштів. На боротьбу із хворобою родина вже витратила двісті тисяч гривень. Збирали родичі, друзі та колеги.

Наталія Головань, онкохвора:

Врачи сказали еще один два курса по-любому таргетной надо будет, ну а там операция неизбежна, Слава Богу они от меня не отказываются, я их так люблю всех.

За словами лікарів, Наталю врятує інтенсивна хіміотерапія та чергове хірургічне втручання.

Анатолій Шудрак, заступник головного лікара хірургії Національного інституту раку:

Надо начинать с химиотерапевтического лечения, которое подкреплено еще таргентной терапией. Институт сегодня обеспечивает пациентов базовыми лекарствами, которые входят в национальный перечень лекарств, которые можно закупать за бюджетные деньги. ей, с учетом того, что она прошла уже все виды химиотерапии, которые ей предоставляло государство, ей сегодня показано лечение более серьезными препаратами, так зваными таргентными препаратами но таргентные препараты, они дорогостоящие, они все импортные и ни один из таргентных препаратов для лечения той патологии, о которой мы говорим, не входит в перечень закупок, которые разрешены МОЗ.

Свою боротьбу з хворобою родина не припиняє. Переконані, перемога вже близько.

Наталія Головань, онкохвора:

Надо бороться. Бороться и не опускать руки, а не вот это вот как нюня сесть и все я умру как многие сидят - все, я умру, я умру - вот так вот и умирают. А вот если ты берешь силу воли и говоришь - нет, мне есть ради чего жить, у меня есть дети - я пока на ноги младшего не поставлю, я отсюда не уйду.

На фінальну битву з раком Наталі потрібно ще двісті тисяч гривень. Допомогти родині можете і ви, переказавши гроші на картку. Номер ви зараз бачите на екрані. Будь-яка сума від вас може врятувати життя.

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Головань Наталія