Поліція розслідує злиття бази з даними мільйонів українців [ Редактировать ]
Поліція відкрила кримінальне провадження через злиття бази з даними мільйонів українців. За попереднім аналізом - це сукупні дані баз різних державних і недержавних установ за попередні роки.
Нагадаємо, днями в інтернет потрапили мільйони водійських посвідчень, паролі та номери мобільних телефонів. Міністерство фінансів звинуватило у витоку інформації додаток "Дія". Втім, в Міністерстві цифрової трансформації закиди спростували. Мовляв, програма не має власної бази даних, а лише відображає інформацію з реєстрів.
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