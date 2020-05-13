Поліція відкрила кримінальне провадження через злиття бази з даними мільйонів українців. За попереднім аналізом - це сукупні дані баз різних державних і недержавних установ за попередні роки.

Нагадаємо, днями в інтернет потрапили мільйони водійських посвідчень, паролі та номери мобільних телефонів. Міністерство фінансів звинуватило у витоку інформації додаток "Дія". Втім, в Міністерстві цифрової трансформації закиди спростували. Мовляв, програма не має власної бази даних, а лише відображає інформацію з реєстрів.