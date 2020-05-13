"Ми не герої", - під таким гаслом протестували медики в Барселоні. Приводом до протесту стала нестача масок, захисного обладнання і тестів на коронавірус у лікарнях. Також мітингувальники вимагали вищої заробітної платні, коротших робочих днів і можливості раніше йти на пенсію. Кажуть - хочуть, аби до них ставилися як до професіоналів, а не як до героїв.

Паула Кано, медсестра: