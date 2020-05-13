"Ми не герої": медики Барселони вийшли на масові протести [ Редактировать ]
"Ми не герої", - під таким гаслом протестували медики в Барселоні. Приводом до протесту стала нестача масок, захисного обладнання і тестів на коронавірус у лікарнях. Також мітингувальники вимагали вищої заробітної платні, коротших робочих днів і можливості раніше йти на пенсію. Кажуть - хочуть, аби до них ставилися як до професіоналів, а не як до героїв.
Паула Кано, медсестра:
Ми хочемо, аби цінність нашої роботи визнавали щодня, а не лише коли стається щось критичне. Ми працюємо на контрактній основі, тому щоразу мусимо підписувати нові договори. І через це немає гарантії, що матимемо постійну зарплату і належні умови.
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