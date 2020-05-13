Аграрии Одесской области требуют создать чрезвычайную комиссию для оценки причиненного засухой ущерба - Николай Скорик [ Редактировать ]
Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", руководитель партийной организации Одессы Николай Скорик.
Команда Николая Скорика вместе с фермерами Одесской приехала сегодня в Киев, чтобы донести до власти ситуацию, в который оказались аграрии области.
"Руководство страны должно немедленно создать выездную правительственную комиссию, провести заседания на местах, выслушать людей и оценить масштабы ущерба", - подчеркнул Николай Скорик.
По его словам, в области погибло от 80% до 90% урожая зерновых.
"Такая же ситуация и в других областях. Это не просто убытки сельхозпроизводителей, это угроза продовольственной безопасности нашего государства. Это угроза голода в ряде регионов Украины. Наша политическая сила вместе с аграриями и общественностью Одесской требует от власти реакции на эту проблему. На сегодняшний день это не меньшая угроза, чем эпидемия коронавирусной болезни", - подчеркнул парламентарий.
Первый заместитель председателя Одесского облсовета Вадим Шкаровский отмечает, что ситуация с урожаем просто катастрофическая.
"Обычно в Одесской области выращивают примерно 4-4,5 млн тонн зерновых. В этом году, при самых благоприятных погодных условиях, это будет до 1 млн тонн. Это очень сложная ситуация, потому что фермерам нужно рассчитаться с пайщиками, заплатить налоги и т. д. Уже сейчас убытки составляют примерно 5-6 млрд гривен.
9 апреля на сессии Одесского облсовета было поддержано обращение к руководству страны о необходимости срочного создания правительственной комиссии и объявления в Одесской области чрезвычайной ситуации. Но власть нас не слышит. До сих пор нет никакого ответа - ни от президента, ни от Кабинета министров. В Килийском районе один фермер покончил с жизнью", - сказал он.
По словам фермера из Измаильского района, депутата райсовета Александра Пономаренко, безразличие и невнимание к экологическим проблемам привели к изменению климата в районе и тем проблемам, с которыми столкнулись аграрии этой весной.
"Мы давно обращались по поводу экологической ситуации в районе. Мы не можем говорить, что засуха пришла неожиданно. Экология нарушена. В четырех районах нет экологов, нет ученых, которые могли бы дать правильную оценку происходящему. Находясь на берегу Дуная, мы не можем орошать поля, потому что заилены водоподающие каналы. Минерализация в озерах поднялась до неимоверного уровня. Шандоры не работают. Люди выпиливают лесополосы из-за высоких цен на энергоносители. Научная комиссия должна объяснить, что происходит, что будет дальше", - отметил Александр Пономаренко.
Борис Юрескул, фермер из Белгород-Днестровского района, говорит, что пересевать зерновые нет смысла, потому что земля сухая.
"Мы хотим понять, что может быть сделано в этой ситуации - будет ли создана комиссия, будут ли какие-то механизмы. То, что можно сделать на полях - мы сделали все от нас зависящее и продолжаем спасать урожай там, где это еще можно сделать. Но это очень малый процент, чтобы сохранить хозяйство", - говорит Борис Юрескул.
До 95% озимых культур погибли в Татарбунарском районе.
"Влаги вообще нет. Это уже второй год такая ситуация с урожаем. Люди в панике. Мы хотим услышать от правительства и президента, на что нам надеяться, как быть с кредитами, которые мы взяли под залог будущего урожая. Пусть комиссия приедет на поля, посмотрит на ситуацию и разъяснит, как быть с пайщиками, с налогами. Надеемся, что нас услышат", - подчеркнул фермер Валентин Скалозуб.
Без этой комиссии нельзя оценить ущерб, как только земли будут перепаханы - никто не сможет доказать масштабы потерь, подчеркивают представители области. Поэтому выезд правительственной комиссии на места и признание ситуации как чрезвычайной должны состояться незамедлительно.
"Если государство не вмешается в ситуацию и не поможет фермерам с их долгами и финансовыми потерями, не сможет решить вопрос с их кредитами, то завтра тысячи людей останутся без работы и без доходов. Для решения проблемы есть четкие механизмы. Создается комиссия по чрезвычайным ситуациям, представители облгосадминистрации выезжают в районы, оценивают ущерб, после чего реализуются меры по помощи аграриям. Помогая решить проблему фермеру, мы закрываем проблемы пайщиков, которые дали ему в аренду землю.
На уровне области такая комиссия создана, но ситуация признается чрезвычайной Государственной службой по чрезвычайным ситуациям по поручению Кабинета министров. Власть должна наконец начать что-то делать. В Одесской области назревает социальный взрыв", - резюмировал депутат Одесского облсовета от ОП-ЗЖ Романа Сеник.
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