НБУ выпускает новую серебряную монету [ Редактировать ]
В четверг, 14 мая, Национальный банк Украины 14 мая выпускает в обращение новую памятную монету "1075 лет со времени правления княгини Ольги". Об этом сообщается на сайте регулятора.
Монета из серии "Княжеская Украина" посвящена периоду правления княгини Ольги (945-964 гг.).
"Заняв киевский престол, княгиня Ольга проводила успешную внутреннюю и внешнюю политику, укрепляла торговые и политические связи Киевской Руси, способствовала росту ее международного авторитета. Она продолжила политику по поддержанию дружественных отношений с Византией, а также приняла крещение в главном храме Византийской империи - Софийском соборе", - сообщает НБУ.
Монета "1075 лет со времени правления княгини Ольги" номиналом 20 гривен выполнена из серебра 925-й пробы, ее вес - 62,2 грамма. Нумизматическая новинка отчеканена в качестве UNC тиражом 2 500 штук.Напомним, недавно НБУ ввел в обращение новую памятную монету из нейзильбера "75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
по теме
НБУ выпускает новую памятную монету, посвященную победе над нацизмом
Монета "75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" номиналом 5 гривен выполнена из нейзильбера. Ее тираж - 40 000 штук.
Падение долллара: в НБУ назвали причины
Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сделала заявление
Работник может самостоятельно выбирать банк для выплаты заработной платы - НБУ
Самостоятельно выбирать в каком банке получать зарплату, граждане Украины смогут с 1 января 2021 года.
НБУ введет в обращение монету номиналом 10 гривен
Изначально в оборот введут 5 млн новых монет
Надбавки медикам в полном объеме выплатили в 18 областях - Минздрав
Еще в шести областях продолжается анализ по больницах