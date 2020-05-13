В четверг, 14 мая, Национальный банк Украины 14 мая выпускает в обращение новую памятную монету "1075 лет со времени правления княгини Ольги". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Монета из серии "Княжеская Украина" посвящена периоду правления княгини Ольги (945-964 гг.).

"Заняв киевский престол, княгиня Ольга проводила успешную внутреннюю и внешнюю политику, укрепляла торговые и политические связи Киевской Руси, способствовала росту ее международного авторитета. Она продолжила политику по поддержанию дружественных отношений с Византией, а также приняла крещение в главном храме Византийской империи - Софийском соборе", - сообщает НБУ.

Монета "1075 лет со времени правления княгини Ольги" номиналом 20 гривен выполнена из серебра 925-й пробы, ее вес - 62,2 грамма. Нумизматическая новинка отчеканена в качестве UNC тиражом 2 500 штук. Напомним, недавно НБУ ввел в обращение новую памятную монету из нейзильбера "75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".