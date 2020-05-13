Продление запрета на социальные сети - антиконституционная цензура и очередное поражение президента Зеленского от партии войны [ Редактировать ]
Как стало известно от приближенных к президенту Зеленскому "слуг народа" завтра будет подписан Указ президента о продлении запрета на российские социальные сети. Политика антиконституционных ограничений, запретов и запугивания граждан, начатая при Порошенко сегодня продолжается.
В апреле прошлого года кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявлял о бессмысленности запретов российских социальных сетей, которые вынуждены обходить украинские граждане. Говорил об избирательном подходе к применению ограничений, о недопустимости вмешательства правительства в деятельность средств массовой информации, в культурную жизнь. Рассуждал о необходимости создания альтернативы, прежде чем, вводить запрет. Сегодня эти здравые мысли, как и большинство других предвыборных обещаний, оказались просто забыты. Президент Зеленский под давлением радикалов и партии войны, с которыми он сейчас выстраивает политический альянс, полностью переродился.
По мере того, как новая власть теряет доверие и уважение граждан, она все чаще использует давление и запугивание в качестве своих главных аргументов. Вместо того, чтобы снимать неразумные ограничения, представители власти пытаются только расширить их список, закрыть вообще любой канал информации, который не могут контролировать.
"Оппозиционная платформа - За жизнь"считает продление запрета на российские социальные сети и СМИ продолжением антиконституционной политики цензуры и ограничений на свободу слова. Эти запреты бессмысленны и не вернут президенту ни доверия, ни уважения граждан.
Необходимо консолидировать общество, а не разобщать его запретами. Вести диалог с людьми, а не запрещать им общаться. Мы будем добиваться снятия запрета на использование любых социальных сетей, отмены цензуры и ограничений свободы слова.
Украине нужна демократическая власть, которая будет говорить народу правду без блокировок, запугиваний и вранья.
по теме
День перемоги: як відзначили в різних куточках України 75 річницю
Вшановували пам'ять полеглих у часи Другої Світової війни по всій Україні
Автопробіг ретроавтомобілів та флешмоб: як відзначили 75-у річницю дня Перемоги у Києві
Ветеранів привітали з днем великої Перемоги, та закликали усіх українців шанувати героїв війни та пам'ятати чи не найкривавішу трагедію людства, аби такі жахіття не повторювалися знову
Реформы в стране и отношения с МВФ: Юрий Бойко оценил ситуацию
Коли будуть гроші від МВФ? Про це в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко
"Опозиційна платформа - За життя" засуджує спроби переписати історію Другої Світової війни - Юрій Бойко
Ніхто не має права переписувати історію під власні політичні інтереси, - на цьому наголошують в українській опозиції
Не залишити без уваги і турботи: Наталія Королевська закликала вшанувати героїчний подвиг ветеранів Другої Світової війни
Головне завдання - щоб жоден ветеран, жоден учасник бойових дій та прирівняні до них, діти війни, ветерани праці - люди, які ціною свого здоров'я і життя кували таку довгоочікувану Перемогу, не залишилися без уваги і турботи, - наголосила Наталія Королевська