Как стало известно от приближенных к президенту Зеленскому "слуг народа" завтра будет подписан Указ президента о продлении запрета на российские социальные сети. Политика антиконституционных ограничений, запретов и запугивания граждан, начатая при Порошенко сегодня продолжается.

В апреле прошлого года кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявлял о бессмысленности запретов российских социальных сетей, которые вынуждены обходить украинские граждане. Говорил об избирательном подходе к применению ограничений, о недопустимости вмешательства правительства в деятельность средств массовой информации, в культурную жизнь. Рассуждал о необходимости создания альтернативы, прежде чем, вводить запрет. Сегодня эти здравые мысли, как и большинство других предвыборных обещаний, оказались просто забыты. Президент Зеленский под давлением радикалов и партии войны, с которыми он сейчас выстраивает политический альянс, полностью переродился.

По мере того, как новая власть теряет доверие и уважение граждан, она все чаще использует давление и запугивание в качестве своих главных аргументов. Вместо того, чтобы снимать неразумные ограничения, представители власти пытаются только расширить их список, закрыть вообще любой канал информации, который не могут контролировать.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"считает продление запрета на российские социальные сети и СМИ продолжением антиконституционной политики цензуры и ограничений на свободу слова. Эти запреты бессмысленны и не вернут президенту ни доверия, ни уважения граждан.

Необходимо консолидировать общество, а не разобщать его запретами. Вести диалог с людьми, а не запрещать им общаться. Мы будем добиваться снятия запрета на использование любых социальных сетей, отмены цензуры и ограничений свободы слова.

Украине нужна демократическая власть, которая будет говорить народу правду без блокировок, запугиваний и вранья.