Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг "2 000 крупнейших публичных компаний мира".

Основными критериями попадания в рейтинг стали продажи, доходы, активы и рыночная стоимость компании. Рыночную стоимость учитывали по данным на закрытии торгов 30 апреля. В список вошли компании из 64 стран. Украина среди не представлена.

В Forbes отмечают, что на показатели компаний и, соответственно, рейтинг огромное влияние оказала пандемия коронавируса COVID-19. Рыночная стоимость большинства компаний значительно упала.

Первое место в рейтинге крупнейших занял китайский банк ICBC, рыночная стоимость которого составляет $242,3 млрд. Второе место у также китайского банка China Construction Bank ($203,8 млрд), третье у американского банка JPMorgan Chase ($291,7 млрд).

Топ-10 крупнейших компаний мира: