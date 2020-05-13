Forbes опубликовал рейтинг крупнейших компаний мира: кто представляет Украину [ Редактировать ]
Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг "2 000 крупнейших публичных компаний мира".
Основными критериями попадания в рейтинг стали продажи, доходы, активы и рыночная стоимость компании. Рыночную стоимость учитывали по данным на закрытии торгов 30 апреля. В список вошли компании из 64 стран. Украина среди не представлена.
В Forbes отмечают, что на показатели компаний и, соответственно, рейтинг огромное влияние оказала пандемия коронавируса COVID-19. Рыночная стоимость большинства компаний значительно упала.
Первое место в рейтинге крупнейших занял китайский банк ICBC, рыночная стоимость которого составляет $242,3 млрд. Второе место у также китайского банка China Construction Bank ($203,8 млрд), третье у американского банка JPMorgan Chase ($291,7 млрд).
Топ-10 крупнейших компаний мира:
- ICBC (Китай) - $242,3 млрд;
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China Construction Bank (Китай) - $203,8 млрд;
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JPMorgan Chase (США) - $291,7 млрд;
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Berkshire Hathaway (США) - $455,4 млрд;
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Agricultural Bank of China (Китай) - $147,2 млрд;
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Saudi Aramco (Саудовская Аравия) - $1 684,8 млрд;
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Ping An Insurance Group (Китай) - $187,2 млрд;
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Bank of America (США) - $208,6 млрд;
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Apple (США) - $1 285,5 млрд;
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Bank of China (Китай) - $112,8 млрд.
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