Зупиняти медичну реформу треба було разом зі зміною влади - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Зупиняти медичну реформу треба було ще рік тому, разом зі зміною влади. У цьому впевнені в "Опозиційній платформі - За життя".
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Надо было отказаться, как это и звучало, после прихода команды Зеленского, от второго этапа медицинской реформы. Надо было ее не просто приостановить. Надо было ее пересмотреть. К сожалению, этого всего сделано не было и только вот сейчас, когда уже осознали, что не просто в пропасти, а на дне этой пропасти, заявления пошли об отмене второго этапа реформы, когда закрылись психиатрические лечебницы. Когда закрылись больницы, направленные на лечение туберкулеза. Когда десятки тысяч людей были выброшены на улицу. Естественно, что менять это все на ходу сейчас очень сложно. Но это надо делать, ибо другого выхода просто нет.
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