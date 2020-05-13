У Мін'юсті продають камери у СІЗО за ціною номера у дорогому готелі [ Редактировать ]
Камера у СІЗО за ціною номера у дорогому готелі. В Мін'юсті вирішили поповнити бюджети українських в'язниць, продаючи місця на ВІП-нарах. Поки посидіти з комфортом і "за дорого" можна лише в Лук'янівці. Тюремну розкіш - "у місцях не таких віддалених" - бачив Богдан Вербицький.
Бажаєте дочекатися рішення суду у комфорті?
Ці камери можуть зайняти будь-хто.
Та чи зможе "будь-хто" оплатити таке задоволення?
12 тисяч на місяць.
Не, ну если вы за нас заплатите, то я перееду.
У Лук'янівському СІЗО з'явилися дорогі ВІП-камери. Тож хто там сидітиме? І за скільки?
Київський слідчий ізолятор. Лук'янівське СІЗО. Найвідоміша в'язниця України. За 150 років її існування свого вироку тут чекали Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, В'ячеслав Чорновіл ну і політики нашої сучасності. Але ніхто з них не сидів тут з таким комфортом, як пропонують зараз.
Ненадовго, всього на годину, до віп-камери завітаємо і ми.
Разом із заступницею міністра юстиції ми йдемо внутрішніми дворами Лук'янівки. Перші чотири "віп" - камери у новому корпусі.
Він відносно інших корпусів більш старих корпусів дійсно новий. 83 року корпус.
Тут - все пізнається лише у порівнянні. Відносно інших корпусів СІЗО цей дійсно найновіший. Пластикові вікна та утеплені стіни. Але головна ознака не ззовні, а в середині.
При вході, бачите тут такий резиновий килимок. Атмосфера не домашня, звісно, але затишно. От холодильник вже працює до речі. Вже підключили навіть мікрохвильову.
А ще нові ліжка, душова кабіна і килим. Лук'янівські віп-камери на 13 ліжкомісць "прийняти гостей" можуть хоч сьогодні. Та поки постояльців жодного. Бо дорого.
Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:
12 тисяч на місяць ми розраховуємо на те, що цими камерами будуть користуватися ті, хто очікує на рішення суду щодо застави і це декілька днів.
За ці гроші можна у столиці винайняти непогану квартиру в центрі на місяць. Якщо ж орендувати лук'янівську камеру на кілька днів, ціна доби - 2 тисячі. Це приблизно як номер у чотиризірковому столичному готелі. Тож чому так дорого?
Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:
Тут ще й охороняють особу. Більше насправді видатків ніж просто приміщення, ремонт і обладнання.
Для чого відкрили ізоляторські "люкси"? Перша причина - боротьба з корупцією. Тепер "домовитися" за камеру "покраще" - буде "поскладінше". Бо все офіційно.
Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:
Це дійсно наповнення бюджету установи за який ми можемо потім ремонтувати звичайні камери, які є безкоштовними і тим самим поліпшувати умови для всіх хто знаходиться в СІЗО.
А покращувати є що. Це "Катька" - один із найстаріших корпусів Лук'янівського СІЗО. Йому майже 160 років. Свого вироку тут чекають більше сотні людей.
- А чего они так плотно стоят? - Шоб теплее было.
У цій камері 13 арештантів. І вона далеко не сама "густонаселена". Люди "зі стажем" запевняють - такі умови ще нормальні.
Вадим, підсудний:
Я помню 98 год, мы там сидим. Там человек 80 было в камере. Ну, представьте. На 30 нар - 80 человек.
Загалом в Україні 130 колоній, тюрем і СІЗО. І умови в більшості з них - просто нелюдські. Де навіть вільні нари - є ВІП-превілеєм.
по теме
В Європу повертається футбол
Чиновники готуються відкрити не лише державні, а й спортивні кордони. Поки лише внутрішні. Португалія, Чехія, Австрія та Німеччина вже заявили про відновлення чемпіонатів
Карантинний туризм: як повернути гроші за путівку, яка згоріла
Замість оплаченої та очікуваної путівки - самоізоляція вдома. Карантин сплутав туристичні плани мільйонів людей по всьому світу
США відмовляються від російських апаратів штучної вентиляції легень
Російські апарати штучної вентиляції легень, через які сталися дві пожежі у російських лікарнях
Тотальна перевтома: ексклюзивний репортаж із медичної передової
Лікарі, які падають від перевтоми - це вже українська реальність. Бригади швидких, які цілодобово курсують на виклики або чергують в лікарнях, де рятують пацієнтів із COVID-19
"Стоп культурний карантин": представники креативної індустрії влаштували незвичайний флеш-моб в знак протесту та вимагають послаблення карантину
Хвиля незвичних акцій протесту охопила країну вночі. Представники креативної індустрії організували незвичний мітинг