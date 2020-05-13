Камера у СІЗО за ціною номера у дорогому готелі. В Мін'юсті вирішили поповнити бюджети українських в'язниць, продаючи місця на ВІП-нарах. Поки посидіти з комфортом і "за дорого" можна лише в Лук'янівці. Тюремну розкіш - "у місцях не таких віддалених" - бачив Богдан Вербицький.

Бажаєте дочекатися рішення суду у комфорті?

Ці камери можуть зайняти будь-хто.

Та чи зможе "будь-хто" оплатити таке задоволення?

12 тисяч на місяць.

Не, ну если вы за нас заплатите, то я перееду.

У Лук'янівському СІЗО з'явилися дорогі ВІП-камери. Тож хто там сидітиме? І за скільки?

Київський слідчий ізолятор. Лук'янівське СІЗО. Найвідоміша в'язниця України. За 150 років її існування свого вироку тут чекали Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, В'ячеслав Чорновіл ну і політики нашої сучасності. Але ніхто з них не сидів тут з таким комфортом, як пропонують зараз.

Ненадовго, всього на годину, до віп-камери завітаємо і ми.

Разом із заступницею міністра юстиції ми йдемо внутрішніми дворами Лук'янівки. Перші чотири "віп" - камери у новому корпусі.

Він відносно інших корпусів більш старих корпусів дійсно новий. 83 року корпус.

Тут - все пізнається лише у порівнянні. Відносно інших корпусів СІЗО цей дійсно найновіший. Пластикові вікна та утеплені стіни. Але головна ознака не ззовні, а в середині.

При вході, бачите тут такий резиновий килимок. Атмосфера не домашня, звісно, але затишно. От холодильник вже працює до речі. Вже підключили навіть мікрохвильову.

А ще нові ліжка, душова кабіна і килим. Лук'янівські віп-камери на 13 ліжкомісць "прийняти гостей" можуть хоч сьогодні. Та поки постояльців жодного. Бо дорого.

Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:

12 тисяч на місяць ми розраховуємо на те, що цими камерами будуть користуватися ті, хто очікує на рішення суду щодо застави і це декілька днів.

За ці гроші можна у столиці винайняти непогану квартиру в центрі на місяць. Якщо ж орендувати лук'янівську камеру на кілька днів, ціна доби - 2 тисячі. Це приблизно як номер у чотиризірковому столичному готелі. Тож чому так дорого?

Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:

Тут ще й охороняють особу. Більше насправді видатків ніж просто приміщення, ремонт і обладнання.

Для чого відкрили ізоляторські "люкси"? Перша причина - боротьба з корупцією. Тепер "домовитися" за камеру "покраще" - буде "поскладінше". Бо все офіційно.

Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:

Це дійсно наповнення бюджету установи за який ми можемо потім ремонтувати звичайні камери, які є безкоштовними і тим самим поліпшувати умови для всіх хто знаходиться в СІЗО.

А покращувати є що. Це "Катька" - один із найстаріших корпусів Лук'янівського СІЗО. Йому майже 160 років. Свого вироку тут чекають більше сотні людей.

- А чего они так плотно стоят? - Шоб теплее было.

У цій камері 13 арештантів. І вона далеко не сама "густонаселена". Люди "зі стажем" запевняють - такі умови ще нормальні.

Вадим, підсудний:

Я помню 98 год, мы там сидим. Там человек 80 было в камере. Ну, представьте. На 30 нар - 80 человек.

Загалом в Україні 130 колоній, тюрем і СІЗО. І умови в більшості з них - просто нелюдські. Де навіть вільні нари - є ВІП-превілеєм.