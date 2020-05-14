Двох українських армійців поранено на Сході країни. Один зазнав уражень біля Оріхового внаслідок ворожих обстрілів з потужних мінометів. Другий захисник постраждав біля Катеринівки.

Нині бійці під наглядом медиків - їхній стан стабільний. За добу бойовики майже 10 разів порушили режим тиші. Як і раніше застосовують заборонене Мінськом озброєння: великокаліберні міномети, гранатомети і стрілецьку зброю.