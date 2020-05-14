422 нових пацієнти із діагнозом COVID-19 зареєстровано попередньої доби в Україні. Нині на коронавірус хворіють понад 12 тисяч українців. З початку спалаху інфекції зафіксовано майже 17 тисяч випадків, з них 456 летальні. Понад 4 тисячі людей недугу побороли. Найбільше інфікованих - у Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській областях та в столиці.

Максим Степанов, міністр хорони здоров'я України: