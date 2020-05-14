В Україні виросла кількість одужавших від COVID-19 [ Редактировать ]
422 нових пацієнти із діагнозом COVID-19 зареєстровано попередньої доби в Україні. Нині на коронавірус хворіють понад 12 тисяч українців. З початку спалаху інфекції зафіксовано майже 17 тисяч випадків, з них 456 летальні. Понад 4 тисячі людей недугу побороли. Найбільше інфікованих - у Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській областях та в столиці.
Максим Степанов, міністр хорони здоров'я України:
За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків. при цьому сьогодні в нас рекордна кількість одужавших - 427. Вперше за весь перебіг коронавірусу в Україні кількість осіб, що одужала перевищила кількість осіб, яка захворіла. Дуже важливо дотримуватись тих правил, які встановлює МОЗ. Дуже важливо не нехтувати ними. щоб ми дійсно вже побороли коронавірус.
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