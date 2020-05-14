Без маски далі власної оселі не можна - з такими обмеженнями бельгійці вже звиклися. Утім, карантин змінив не лише їхній побут, а ще й гастрономічні уподобання. Чого у продуктових кошиках бельгійців побільшало, а чого поменшало - дізнавався Тарас Пилипець

Допоки кафе та ресторани в Бельгії під замком або ж працюють тільки на виніс - жителі країни взялися куховарити. Внаслідок попит на органічну їжу, зокрема, овочі та фрукти різко збільшився. Про це свідчать дослідження тамтешнього Антверпенського університету.

За даними науковців, зросла потреба у городині та фруктах на п'ять-сім відсотків. Натомість фаст-фуду, готової їжі з супермаркетів та напівфабрикатів - у раціоні жителів країни суттєво поменшало.

Шарлотта Де Баккер, професор Антверпенського університету:

Ми бачимо, що дедалі більше людей переходять на здорові харчі. Таку тенденцію ми пов'язуємо з двома основними причинами. Перша, люди куховарять, щоб розважитися, друга - пандемія коронавірусу змусила бельгійців замислитися над важливістю свого здоров'я. Адже через закриті кордони місцева їжа, зокрема, овочі та фрукти - найсвіжіші.

Крім того, здорова їжа допомогає впоратися з економічною скрутою, яка спіткала Бельгію. Покупці заощаджують на продуктах, а місцеві крамниці та фермери збільшують статки. Пані Орелі - власниця невеличкого продуктового магазину у Брюсселі. Жінка каже, такого ажіотажу ще не бачила.

Орелі, власниця продуктової крамниці:

Наші обсяги продажу втричі зросли, відколи в країні ввели карантин. І вдвічі побільшало постійних клієнтів. Ми вдячні бельгійцям, які підтримують вітчизняне сільське господарство.

Така сама ситуація і у власниці онлайн-еко-супермаркету в Лінкебеку. Через небувалий попит їй навіть довелося збільшити штат працівників.

Мур'єль Бернард, власниця продуктового онлайн-магазину:

Нам довелося розширювати бізнес. Тепер ми доставляємо продукти вихідними та вночі. Понаднормова робота вже стала звичною для моїх колег.

Як у подальшому розвиватиметься органічний ринок Бельгії - експерти прогнозувати не беруться. Адже невідомо, хто опісля закінчення карантину продовжить споживати здорові харчі, а хто візьметься за старе.