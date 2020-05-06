Кернес хочет запустить метро в Харькове 12 мая [ Редактировать ]
Власти Харькова хотят возобновить работу метро уже 12 мая. Об этом заявил городской голова города Геннадий Кернес, передает "Страна.ua".
"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки. К тому же, это удобный вид транспорта и самый доступный. Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства",- заявил Кернес.
Мэр Харькова напомнил, что метрополитен есть всего в трех городах Украины, включая Харьков. Перевозит 2 млн человек.
"Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль (премьер-министр Украины – ред.). Убытки – сотни миллионов. Это огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют", - добавил Кернес.
Напомним, что правительство планирует 12 мая запустить общественный транспорт в городах, пригородах и междугороднее сообщение. Это касается только автобусных и железнодорожных перевозок.
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