Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу [ Редактировать ]
Чемпионат Украины по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса COVID-19, возобновится 30 мая. Такое решение приняли сегодня клубы Favbet Лиги, передает Sport Arena.
Клубы украинской Премьер-лиги назначили "рестарт" сезона на 30 мая, но проголосовали за перенос окончания первенства с 13 на 19 июля.
Финал Кубка Украины и матчи плей-офф за право сыграть в Лиге Европы будут проведены после завершения чемпионата Украины, до конца июля. Календарь завершения сезона Favbet Лиги 2019/20 будет обнародован позже.
После принятия проекта календаря Украинской премьер-лиги его еще предстоит утвердить исполнительному комитету Украинской ассоциации футбола.
По плану украинской Премьер-лиги, на 12-29 мая запланирована подготовка команд к возобновлению чемпионата. С 12 по 17 мая клубы должны провести тестирование на COVID-19 игроков и тренерского штаба. После этого еще 13 дней займет сам процесс подготовки. После него, 30 мая, планируют начать игры 24-го тура.
Напомним, что после 23-х туров чемпионата Украины лидирует донецкий "Шахтер" (59 очков), на втором месте - луганская "Заря" (46 очков). Киевское "Динамо" замыкает тройку, уступая луганчанам по личным встречам.
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