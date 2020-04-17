Тайсон анонсировал уход из "Шахтера" [ Редактировать ]
Хавбек "Шахтера" Тайсон снова заговорил о возвращении в родной "Интернасьональ". Об этом сообщает сайт Sportanalytic.com.
"Даст Бог, я буду в "Интере" уже в 2021 году", - написал 32-летний бразилец на своей страничке в Instagram.
К слову, контракт Тайсона с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. Летом его не отпустили в Италию, требуя за трансфер 30 млн евро.
Ранее сообщалось, что звезды "Шахтера" проведут онлайн-уроки физкультуры.
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