Хавбек "Шахтера" Тайсон снова заговорил о возвращении в родной "Интернасьональ". Об этом сообщает сайт Sportanalytic.com.

"Даст Бог, я буду в "Интере" уже в 2021 году", - написал 32-летний бразилец на своей страничке в Instagram.

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К слову, контракт Тайсона с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. Летом его не отпустили в Италию, требуя за трансфер 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что звезды "Шахтера" проведут онлайн-уроки физкультуры.

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