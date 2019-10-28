Украинская Премьер-лига: названо имя лучшего игрока (фото) [ Редактировать ]
Полузащитника "Зари" Богдана Леднева признали лучшим игроком по итогам 12-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает говорится на официальном сайте УПЛ.
Так, в сражении с "Ворсклой" Леднев помог "Заре" одержать разгромную победу со счетом 4:0.
В голосовании экспертов УПЛ Леднев опередил голкипера "Александрии" Юрия Панькива и нападающего "Десны" Дмитрия Хлебаса.
Ранее сообщалось, что "Динамо" неожиданно оступилось в матче Лиги Европы с "Копенгагеном".
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