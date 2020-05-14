Велика Британія не поспішає скасовувати карантин. Це країна - з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу у Європі. І хоча рівень розповсюдження інфекції знижується,а нових випадків все менше - там досі діють суворі обмеження.

Магазини і ресторани досі закриті, офіси теж під замком. Велика Британія вже два місяці у локдауні. І виходити з нього не поспішає. Людей й далі закликають сидіти вдома і працювати віддалено. Щоправда, працівників заводів, фабрик та будівництв заохочують повертатися на роботу. Але лише при дотриманні усіх заходів безпеки.

Пол Гантер, професор медицини університету Східної Англії:

На даний момент у нас дуже невелике послаблення обмежень, але нічого кардинального. Дозволено виходити на вулицю і проводити більше часу на свіжому повітрі. Тобто, не лише один раз на день, як було раніше. І це дуже розумне послаблення.

І до кінця місяця жодних інших змін карантину чекати не варто. В уряді збирають інформацію з сусідніх європейських країн, де більшість обмежень вже зняли. І наразі не квапляться брати з них приклад.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Дуже помітно, що у деяких інших країнах, де карантинні заходи послабили, рівень розповсюдження інфекції знову почав йти вгору. І для нас це дуже чітке застереження - не рухатися надто швидко та надто безрозсудно. І я сподіваюся, що країна це розуміє.

Сподівання прем'єра - не марні. Люди дійсно розуміють загрозу повторного спалаху епідемії. І згідно з останнім опитуванням, цілком підтримують уряд щодо продовження карантину. Ба, більше - майже половина опитаних кажуть, що взагалі не варто було робити жодних послаблень.

Кріс Куртіс, менеджер з досліджень аналітичної компанії:

Загалом, громадськість вважає, що уряд був трохи заповільним при введенні локдауну. Але що більше часу проходить, то більше люди вважають, що уряд надто поспішає вийти з карантину. За результатами нашого дослідження, люди відносяться з великою пересторогою до зняття обмежень.

Але як би цьому не противилася громадськість, вихід з карантину вже розпланований - з червня мають відкрити початкові школи та садочки. На черзі й повернення до роботи магазинів. Економіка країни вже зазнала найбільшого спаду з часів фінансової кризи 2008 року. І чим довше Британія у локдауні - тим важче буде залатати діру у бюджеті.