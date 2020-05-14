Попри всі обіцянки і декларації, малий та середній бізнес поки не має реальної економічної підтримки влади, - про це кажуть українські підприємці. Після пом'якшення карантину вони потроху відновлюють роботу, але прогнози невтішні. Про що саме йдеться?

Столики лише на відкритих майданчиках: відстань - півтора метра, разом - не більше чотирьох людей. Українські кафе звикають до нових правил. В Асоціації рестораторів підрахували: до показників докарантинного періоду галузь повертатиметься рік. Наразі ж, банкрутство загрожує третині закладів. Дмитро Борисов - власник мережі столичних ресторанів. Радіє, що розпочалась хоч якась робота. Каже: платоспроможність клієнтів серйозно впала, а заразом - і дохід від бізнесу. Втім, працівників вирішив не звільняти.

Дмитро Борисов, ресторатор:

У нас було чотири тисячі людей до початку карантину - і майже всі вони залишились вдома на самоізоляції, з умовно кажучи - відпусткою за свій рахунок. Зараз, звичайно, ми намагаємося хоч якось, хоч якусь роботу дати. Про прибуток я навіть не знаю, коли буде йти мова. Зараз - питання виживання.

Від кризи оговтується й індустрія краси. Валентина Серенко - власниця б'юті-студії в Одесі. За новими правилами, в її приміщені може знаходитись лише один клієнт на площі у 10 квадратних метрів. Все це значно скорочує доходи, а отже жінці знову доведеться шукати гроші на поточні витрати. Підприємиця зізнається: протягом двох місяців сподівалася на якусь підтримку від держави.

Валентина Серенко, власниця б'юті-студії:

Конечно, может быть, хотелось какую-то помощь финансовую для каждого работника. Все-таки, мы каждый месяц платим государству, да и оказавшись в такой ситуации критической, скажем так, мы, к сожалению, ничего не получили.

Доступні кредити для бізнесу, безпосередні дотації, пільгові канікули - все це залишилося на рівні обіцянок від влади. Домагатися реальної допомоги довелося акціями протесту.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Действующая власть мало того, что она использовала карантин для того, чтобы протащить грабительские и уничтожающие нашу страну законы - как закон о земле, тот же самый, так они еще и наживались на этом. Потому, что карантин работал только для малого и среднего бизнеса, а большие крупные торговые сети строительные - они ведь продолжали работать все это время! То же самое с ресторанами. Я думаю, что мы все прекрасно знаем, что некоторые рестораны, которые принадлежали конкретным депутатам от "Слуги народа", продолжали работать.

В країні немає державної стратегія підтримки економіки, - нарікають депутати.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Армия безработных увеличится. Те люди, которые работали за границей - они туда и отправятся. Но также туда отправятся те люди, которые были задействованы в нашей экономике, которые приносили и платили налоги в наш бюджет - они просто тоже покинут пределы страны. Это будет дополнительная нагрузка на Пенсионный фонд - потому что это люди не пенсионного возраста: они перестанут участвовать в развитии экономики, мы просто потеряем еще ряд работоспособных граждан. По этому мы ничего не ждем - наверное, мы больше ждем выборов в местные советы, которые что-то могут изменить.

Лише за офіційними даними, в Україні без роботи через карантин залишилися два мільйони людей. За неофіційними, цифра - вдвічі більша.