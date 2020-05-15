Не на часі: Велика Британія не поспішає скасовувати карантин [ Редактировать ]
Велика Британія не поспішає скасовувати карантин. Нині це країна із найбільшою кількістю смертей від коронавірусу у Європі. І хоча темпи розповсюдження інфекції сповільнюються, а нових випадків меншає - там досі діють суворі обмеження. З подробицями - Світлана Чернецька.
Магазини і ресторани досі закриті, офіси теж під замком. Велика Британія вже два місяці у локдауні. І виходити з нього не поспішає. Людей й далі закликають сидіти вдома і працювати віддалено. Щоправда, працівників заводів, фабрик та будівництв заохочують повертатися на роботу. Але лише при дотриманні усіх заходів безпеки.
Пол Гантер, професор медицини університету Східної Англії:
На даний момент у нас дуже невелике послаблення обмежень, але нічого кардинального. Дозволено виходити на вулицю і бути більше часу на свіжому повітрі. Тобто не лише раз на день, - як раніше. І це дуже розумне послаблення.
І до кінця місяця жодних інших змін карантину чекати не варто. В уряді збирають інформацію з сусідніх європейських країн, де більшість обмежень уже скасували. І наразі не квапляться брати з них приклад.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Дуже помітно, що у деяких інших країнах, де карантинні заходи послабили, - рівень поширення інфекції знову почав підніматися. І для нас це дуже чітке застереження - не рухатися надто швидко та вкрай не розсудливо. І я сподіваюся, що країна це усвідомлює.
Сподівання прем'єра не марні. Люди дійсно розуміють загрозу повторного спалаху епідемії. І згідно з останнім опитуванням цілком підтримують уряд щодо продовження карантину. Ба більше - майже половина опитаних кажуть, що взагалі не варто було робити жодних послаблень.
Кріс Куртіс, менеджер з досліджень аналітичної компанії:
Загалом громадськість вважає, що уряд був трохи заповільним при запровадженні локдауну. Але що більше часу минає, то більше люди думають, що уряд надто поспішає вийти з карантину. За результатами нашого дослідження - британці ставляться з великою пересторогою до зняття обмежень.
Але як би громадськість не чинила цьому спротив - вихід з карантину вже розпланований. З червня мають відкрити початкові школи та садочки. На черзі й повернення до роботи магазинів. Економіка країни вже зазнала найбільшого спаду з часів фінансової кризи 2008 року. І що довше Британія у нокдауні, то важче буде залатати діру у бюджеті.
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