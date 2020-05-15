Будівля обвалилася напередодні по обіді, під час демонтажних робіт

Одна людина загинула під руїнами колишнього кінотеатру у середмісті Виноградова, що на Закарпатті. Ще одного чоловіка з численними травмами з-під завалів витягли рятувальники.

У стані середньої тяжкості його доправили до лікарні. Будівля обвалилася напередодні по обіді, під час демонтажних робіт. На об'єкті працювали десятеро людей.