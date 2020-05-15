На Закарпатті будівля кінотеатру поховала під собою двох людей [ Редактировать ]
Одна людина загинула під руїнами колишнього кінотеатру у середмісті Виноградова, що на Закарпатті. Ще одного чоловіка з численними травмами з-під завалів витягли рятувальники.
У стані середньої тяжкості його доправили до лікарні. Будівля обвалилася напередодні по обіді, під час демонтажних робіт. На об'єкті працювали десятеро людей.
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