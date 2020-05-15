Тайське кафе пропонує відвідувачам виходити із карантину разом із пандою [ Редактировать ]
Пообідати з пандою пропонують в кафе в Таїланді. Щоправда з твариною не з справжньою, а іграшковою. Навіщо придумали такий метод і як він працює - дивіться далі.
Вихід із карантину вимагає особливих підходів. Наприклад, у цьому кафе секретом успіху стали панди. М'які іграшки офіціанти розмістили за столиками, щоб відвідувачі не сідали надто близько один до одного.
Натвут Родчанапанткул, власник кафе:
Це миле створіння - символ Азії. Наш ресторан саме азійський. Правила вимагають від нас розміщувати гостей на відстані. Так і з'явилася ідея щодо іграшок.
Дистанція означає, що відвідувачів у кафе поменшає. Тому, з одного боку, усміхнені створіння створюють дещо святкову атмосферу. Водночас для декого іграшка спрацьовує найперше як орієнтир у незвичній обстановці
Сіріпорн Ассавакарінт, відвідувачка:
Одразу зрозуміло, де сісти, щоб нікому не заважати. В інших ресторанах такого немає, спочатку можна і розгубитися.
Зрештою, посунути м'яку панду з місця нікому не спадає на думку. Це приємна компанія, особливо для тих, хто втомився від самоізоляції. Гості кафе підтверджують - підхід працює.
Савіт Чайпуе, відвідувач:
Просто чудово. Я не почуваюся самотнім під час обіду. А ця акрилова перегородка створює відчуття захищеності.
Це умови, до яких наразі має звикнути чи не кожна країна. Звести епідемію нанівець - одна справа. Інша послаблювати карантин так, щоб кількість інфікованих не зростала знову. Тому соціальна дистанція, маски і додаткова дезінфекція - віднині невід'ємна умова роботи громадських закладів.
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