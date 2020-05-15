С гордыми людьми всегда тяжело выстраивать отношения. Они не привыкли делать первый шаг навстречу и переступать через свои принципы. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый гордый.

Итак, на первом месте оказался Овен. За своей гордыней представители этого знака зодиака скрывают уязвимость. Что бы ни происходило в их жизни, они всегда держат эмоции под контролем, излучая уверенность.

Невосприимчивые к чужому мнению, манипуляциям и управлению, Овны считают, что они всегда правы. Иногда кажется, что они зациклены только на себе. Найти подход к столь неприступной особе очень сложно.

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