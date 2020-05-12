Какой знак зодиака самый романтичный [ Редактировать ]
Далеко не все люди способны на любовные "подвиги" и романтику. Однако, есть и те, кто вдохновляется, преподнося второй половинке завтраки в постель, сюрпризы и ужины при свечах. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый романтичный.
Итак, на первом месте оказался Лев. Большое сердце страстного Льва имеет слабость к романтизму не только в отношениях, но и на рабочем месте склонно идеализировать занимаемую должность.
Представители этого знака очень много инвестируют в свои взаимоотношения с близкими людьми. Партнер, который прошел испытание временем, будет осыпан романтичными жестами и щедро одарен подарками.
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