На Донбасі загинули двоє військових [ Редактировать ]
Двоє армійців загинули під час планових занять на Донбасі в районі проведення ООС. Це майор Андрій Супріган та військовослужбовець Дмитро Кузьменко.
Трагедія сталась у середу - 13 травня, - повідомив начальник Національної академії сухопутних військ. Андрій Супріган виконував бойові завдання у різноманітних точках фронтової смуги на Луганщині та Донеччині.
За мужність і героїзм має ордени Богдана Хмельницького Другого та Третього ступеня. Загиблий Дмитро Кузьменко служив за контрактом у Силах спецпризначення. Обставини події розслідує військова служба правопорядку.
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