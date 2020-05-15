Двоє армійців загинули під час планових занять на Донбасі в районі проведення ООС. Це майор Андрій Супріган та військовослужбовець Дмитро Кузьменко.

Трагедія сталась у середу - 13 травня, - повідомив начальник Національної академії сухопутних військ. Андрій Супріган виконував бойові завдання у різноманітних точках фронтової смуги на Луганщині та Донеччині.

За мужність і героїзм має ордени Богдана Хмельницького Другого та Третього ступеня. Загиблий Дмитро Кузьменко служив за контрактом у Силах спецпризначення. Обставини події розслідує військова служба правопорядку.