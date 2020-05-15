На кордоні повинні надати документи, що підтверджують бронювання

Хорватія де-факто відкрила кордони для туристів. З 9 травня до країни пускають іноземців, які мають завчасно заброньоване житло, - повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами міністра внутрішніх справ, вони належать до категорії громадян, які мають економічний інтерес. Відтак є винятком і можуть в'їжджати, попри загальну заборону на туристичні поїздки до Євросоюзу.

На кордоні повинні надати документи, що підтверджують бронювання, і дотримуватися рекомендацій медиків.