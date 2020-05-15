Гордість Закарпаття Долина нарцисів - забуяла пишним цвітом. 170 гектарів поля вкрилися білим килимом. Цьогоріч через карантин туристів там суттєво поменшало, а от квітів навпаки. Мар'яна Мартин покаже вам диво природи.

Сім'я Виговських побачити на власні очі масове цвітіння нарцисів приїхали аж із Києва.

Кіра, Віталій, Родіон Виговські, туристи з Києва:

Очень красиво - так по-сказочному, я люблю такое. Красота - есть красота и никем это не поменяешь.

Зазвичай до середини травня унікальну долину відвідувало близько 20 тисяч туристів. І хоча цього року нарциси розцвіли раніше, ніж зазвичай, кияни стали одними із перших гостей. Через карантин милуватися квітучим дивом до 11 травня було заборонено.

Олександр Навроцький, начальник ПНДВ "Долина Нарцисів":

Судячи із ситуації яка в нас склалася із карантином цього річ процес вегетації проходить досить природньо ми досить слабенько будемо працювати в рекреації, ну вже як є так є то є, не наша, головне здоров'я.

Втратили прибуток, однак виграли час, розповідають керівники заповідника. Поки не було відвідувачів, навели лад на територіях, облаштували поруч дім Карпатських буйволів.

Олена Ігнатко, провідний фахівець з екоосвіти ПНДВ "Долина Нарцисів":

Проведений навколо цієї території електропастух. Зараз у нас тут відпочивають 7 особин карпатських буйволів вони поїдають молоду вербу, болотні трави.

Буйволів завезли не лише, аби привабити туристів, а й для того, щоб вони посприяли розширенню території для цвітіння, поїдаючи чагарники. Закарпатські нарцисові поля - явище у світі унікальне. Зазвичай вони ростуть високо в горах. Науковці кажуть, що в льодовиковий період із гори знесло величезний шар родючих ґрунтів. Саме тут квіти знайшли прихисток під час холодів.

Олександр Навроцький, начальник ПНДВ "долина Нарцисів":

Сам процес вегетації він є природній і раз у сім років він обновляється кожен рік через 7 років. Тобто цього року насіння яке впаде з нарциса на землю через 7 років він тільки появиться.

Долина нарцисів стала справжньою коштовністю Закарпаття та без перебільшення меккою для туристів. Аби квіти не витоптували чи, тим більше, не зривали, екскурсія відбувається під пильним наглядом охорони.

Помилуватися фантастичною долиною всі охочі зможуть 24 травня.