Lufthansa возобновляет рейсы из Киева [ Редактировать ]
Авиакомпания Lufthansa, объявившая в марте об отмене почти всех своих рейсов, с начала июня планирует возобновить международные рейсы из Киева. Рейсы будут осуществляться трижды в неделю. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"С начала июня Lufthansa снова будет предлагать рейсы из Киева во Франкфурт. Эти рейсы станут частью возобновленных полетов, количество которых до конца апреля достигнет 130", - говорится в сообщении.
Рейсы Киев-Франкфурт и Франкфурт-Киев планируются в первый, третий и пятый день недели. Билеты на эти рейсы уже доступны для бронирования.
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