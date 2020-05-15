14 мая президент Украины Зеленский подписал указ о блокировании ряда интернет-сайтов, в частности "Вконтакте", "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекс" и "Мейл.ру".

Принятие решения о продлении запрета на использование соцсетей в период пандемии, когда социальные и родственные связи между жителями разных стран, как и информация о состоянии их здоровья и душевном равновесии, имеют огромное значение, свидетельствует о цинизме, равнодушии и непонимании властью чаяний и потребностей своих граждан.

Социологические исследования, проводимые Киевским международным институтом социологии, демонстрируют, что украинцы считают: запрет российских социальных сетей является ошибкой и приводит только к нарушению прав граждан. Если в 2018 году тех, кто придерживается такого мнения, было 45,8%, а за запрет выступали 30,2%, то в 2019-м уже 53,2% были против запрета и лишь 28,8% - за.

Анализируя общественные настроения, можно утверждать: запрет российских соцсетей следует воспринимать как психологическое давление, оказываемое властью на граждан Украины для ограничения их свободы и разжигания русофобии.

Указ Зеленского стал частью системной политики подавления инакомыслия - политики, формирующей и поддерживающей в обществе атмосферу страха и несвободы, характерную для полицейского, тоталитарного государства.

Это решение свидетельствует о том, что Зеленский стал достойным продолжателем политики Порошенко.

Белые и черные списки деятелей культуры, запрет телеканалов и СМИ, попытки переписать историю, предав забвению День Победы, снося памятники героям Великой Отечественной войны и чествуя нацистов, коллаборационистов, - эти и многие другие "достижения" режима Порошенко сегодня поставлены на службу команде Зеленского.

Зеленский и его команда идут проторенной дорогой Порошенко - Парубия - Турчинова. Они скорбят в День Победы, сожалеют, что не смогли принять тенденциозное, манипулятивное обращение Верховной Рады по случаю окончания Второй мировой войны, голосуют за запрет социальных сетей, продолжая раскалывать страну. Они не способны предложить новый политический курс для Украины и используют тот преступный курс, который достался им в наследство от Порошенко.

Сегодня президент занят "запретами ради запретов", борьбой с инакомыслящими и несогласными - он продолжает политику Порошенко, раскалывая страну, сея семена ненависти и агрессии. Для пятого президента разжигание антироссийской истерии и пещерной русофобии было последней и, как показала история, несбыточной надеждой на сохранение своей власти. Шестой президент не извлек уроков из ошибок своего предшественника. А значит, Зеленский повторит печальную судьбу Порошенко - превратится из президента большинства в очередное разочарование народа.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"