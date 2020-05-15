Німеччина заблокувала будівництво газогону "Північний потік 2". Німецьке Федеральне мережеве агентство відмовилось звільнити проект від обмежень газової директиви ЄС і відхилило відповідну заявку компанії-оператора Nord Stream 2.

Нагадаю, за документом від 4 квітня 2019 року транспортувальник енергоресурсів не може бути одночасно і постачальником на внутрішньому ринку ЄС, як у випадку з російським "Газпромом". Наш посол у Німеччині Андрій Мельник це рішення назвав великою перемогою України.

Андрій Мельник, посол України в Німеччині: