Німеччина заблокувала будівництво газогону "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Німеччина заблокувала будівництво газогону "Північний потік 2". Німецьке Федеральне мережеве агентство відмовилось звільнити проект від обмежень газової директиви ЄС і відхилило відповідну заявку компанії-оператора Nord Stream 2.
Нагадаю, за документом від 4 квітня 2019 року транспортувальник енергоресурсів не може бути одночасно і постачальником на внутрішньому ринку ЄС, як у випадку з російським "Газпромом". Наш посол у Німеччині Андрій Мельник це рішення назвав великою перемогою України.
Андрій Мельник, посол України в Німеччині:
Цей вердикт німецького регулятора можна без зайвого перебільшення вважати свого роду тріумфом для нашої держави, але так само і для наших партнерів усередині ЄС. Лише за останні місяці відбулося понад 10 телефонних розмов лідерів обох держав і ми дуже раді, що нам вдалося донести нашу точку зору до німецької сторони і що в результаті у цьому рішенні були враховані наші національні інтереси України.
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