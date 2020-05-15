На виплату травневих пенсій перерахували додаткові два з половиною мільярди гривень - повідомляють у пенсійному фонді. Загалом із початку року загальна сума виплат становить вже 22 з половиною мільярди гривень.

Як і раніше, пенсіонери зможуть отримувати свої гроші на банківські картки або за допомогою відділень Укрпошти. Більше новин економіки - в нашому огляді.

Безробіття в Україні зросло за рік на 60%. Такі дані наводять у мінсоцполітики. Офіційно роботу втратили вже майже півмільйона громадян. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, від початку карантину кількість безробітних з 12 березня збільшилася на 197 тисяч осіб.

Експерти ринку праці, прогнозують пік зростання безробіття вже після карантинного періоду. - Коли роботодавці почнуть звільняти працівників через скорочення виробництва на підприємствах.

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Курс гривні до долара зміцнився на 10 копійок до долара і у п'ятницю торгується на середньому рівні 26.60 до однієї одиниці американської валюти на міжбанківському ринку. Експерти вважають зростання гривні - результат ухвалення в цілому закону у парламенті про неповернення колишнім акціонерам збанкрутілих банків. В НБУ офіційно підкреслюють - закон сприятиме стабілізації фінансового ринку України.

Катерина Рожкова, перший заступник голови НБУ:

Це дуже добре тому що Україна зможе отримувати макрофінансову допомогу не лише від МВФ, але й від інших міжнародних фін організацій які підтримають нашу країну на шляху реформ та у боротьбі із коронавірусом.

Очікується, що таким чином Україна може отримати від 5 до 8 мільярдів доларів для потреб держбюджету та стабільності курсу гривні.

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Аграріям планують виплатити разову компенсацію за втрату посівів через весняну посуху. Цю допомогу зараз ініціює Мінекономіки. Сума передбачається у розмірі від чотирьох з половиною до п'яти тисяч за гектар. Левову частку, на думку міністерства, має отримати Одеська область - від 70 до 85 відсотків загального компенсаційного бюджету.

Денис Ткаченко, голова асоціації фермерів Біляєвського району:

Найбільше страждають південні регіони південь Одещини. Уже дискують і знищені всі посіви - більша частина. треба ще декілька тижнів видержати і ми будемо бачити реальні наслідки, коли ми безповоротно втратимо певні об'єми врожаю.

Для отримання компенсацій треба буде подати свідоцтво агровиробників та оцінку Гідрометцентру щодо наявності пошкодження посівів. Відшкодовуватимуть із фонду із боротьби із коронавірусом або з держбюджету.