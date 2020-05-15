Чергові позачергові. Одразу два за один день - депутати зібралися в такому форматі в останнє. Вже з понеділка повертаються до звичної роботи у докарантинному режимі. І найпомітніше, що зробили цього тижня, - нарешті ухвалили багатостраждальний банківський законопроєкт.

Хто був "за", хто - "проти" і що ж тепер далі - знає Катерина Лисенко.

Заклики надіти маски вже не лунають у сесійній залі. Схоже, нардепи теж втомилися від карантину і почали повертатися до звичного графіка. З повним порядком денним. І прем'єра, який прийшов до депутатів, про коронавірус запитують рідше, ніж про економіку.

Дениса Шмигаля не було під куполом близько місяця. За годину встиг розповісти і про плутанину з виплатами медикам, і про обіцяну тисячу пенсіонерам, і - як міг, заспокоїв безробітних.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Щодо створення умов для підвищення зайнятості - будівництво доріг, будівництво мостів, велике будівництво - це якраз ті напрямки ті галузі, які дають нам змогу створити велику кількість робочих місць. Ще одна сфера - це сфера благоустрою, розвиток сільського господарства, повернення робочих місць в малому і мікропідприємництві.

Бізнесу, який теж потерпає, обіцяють дешеві кредити і пропонують деякий час жити в борг. Депутати ж, після виступу прем'єра, - взялися за точкову допомогу.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Доплати медиків звільняються від оподаткування, це декілька тисяч гривень, які вони додатково отримають. Друге - це продовження пільг на ЄСВ, на отримання безкоштовної допомоги по безробіттю. Ми розширюємо перелік і кількість днів, протягом яких можуть звертатись, ми робимо мораторій на перевірки, ми робимо мораторій на штрафи, в тому числі по споживчим кредитам.

Та власне головне питання останніх місяців - банківський закон. Ще на початку каденції депутати грозились ухвалити цей документ. Та руки дійшли, коли зволікати вже не можна було: на шальках - транш МВФ.

Володимир Зеленський, президент України:

Я звертаюсь до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали цей законопроєкт, який повинен захистити українську економіку, як мінімум захистити її і допомогти Україні саме зараз.

Для ухвалення цього документа нардепи змінили регламент із 16 тисяч поправок викинули всі технічні, залишивши дві сотні зауважень.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Цей закон нічого спільного з Приватбанком не має. Цей закон передбачає, що для Нацбанку, який буде в упор розстрілювати комерційні банки не буде управи, тому що для нього рішення суду тепер вже не буде законом. Рішення суду можна буде не виконувати.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Цей закон дійсно не про Приватбанк, чи про будь-який інший банк. Це закон про стабільність фінансової системи, цей закон про вкладників, цей закон про бізнес, який має гроші на рахунку, цей закон про те, що банк, який ліквідовано - не може бути повернутий у первісний стан.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Там написано, що банк - це не той актив, який можна як гарячу картоплину перекидати із рук в руки. Якщо відбувся процес націоналізації, цей процес незворотній, але власники, якщо вони вважають що сталось щось не мат, мають право звертатися в суд і вимагати компенсацію.

Та головний аргумент на користь закону - економічний зиск. Мовляв, він - єдина перешкода на шляху до траншу.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу":

Ми останній крок подолали, і будемо сподіватись, що на протязі наступних двох тижнів врешті решт отримаємо першу частину довгоочікуваного траншу, який дозволить нам стабілізувати економіку України.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Присутствие президента на голосовании по этому закону - свидетельство того, на сколько "слуги народа", в угоду своим западным хозяевам отстаивают подобные позиции. Это направлено, не на защиту владчиков банков, а на защиту главного банка для того, чтобы управлять всей банковской системой в угоду западным інвесторам.

Але навіть на ухваленні цього документа нардепи не зупинились. Трудилися аж до восьмої вечора. Примудрилися проголосувати навіть питання, які не зовсім у їхній компетенції.

Роман Лозинський, народний депутат, "Голос":

Ми повинні забрати з рук Росії їхню кіберзброю, ми повинні продовжити санкції щодо російських соцмереж та інших російських сервісів.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я хочу щоб ми поважали в першу чергу себе - це не є питанням ВР України, по-друге, відповідний проєкт указу в офісі президента.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Хочу вам нагадати, що до повноважень парламенту не входить прийняття будь-яких таких постанов, нема у нас таких повноважень.

Що ж до повноцінної роботи парламенту, то вже з наступного тижня Рада має запрацювати наповну. Хоча країна буде ще на паузі.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Верховна Рада на карантин не ходила, вона продовжувала працювати, інша справа - вона змінила режим роботи.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Мы с удовольствием возобновим работу Верховной Рады, только у меня простой вопрос - почему Верховная Рада может, которая могла бы потерпеть еще недельку - выходить на работу, а люди, которым нечего кушать , почему люди, забитый город машинами, а общественный транспорт нельзя. И еще один вопрос, все понимаю , почему все европейские метро работают? Может мы чего-то не понимаем?

Під куполом збираються одночасно понад 400 обранців із мінімальною дистанцією. Українцям же поки що дозволили збиратися не більше ніж по 8 людей.