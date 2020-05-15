Банківський закон, доплата медикам та вихід із карантину: що ухвалили народні обранці цього тижня [ Редактировать ]
Чергові позачергові. Одразу два за один день - депутати зібралися в такому форматі в останнє. Вже з понеділка повертаються до звичної роботи у докарантинному режимі. І найпомітніше, що зробили цього тижня, - нарешті ухвалили багатостраждальний банківський законопроєкт.
Хто був "за", хто - "проти" і що ж тепер далі - знає Катерина Лисенко.
Заклики надіти маски вже не лунають у сесійній залі. Схоже, нардепи теж втомилися від карантину і почали повертатися до звичного графіка. З повним порядком денним. І прем'єра, який прийшов до депутатів, про коронавірус запитують рідше, ніж про економіку.
Дениса Шмигаля не було під куполом близько місяця. За годину встиг розповісти і про плутанину з виплатами медикам, і про обіцяну тисячу пенсіонерам, і - як міг, заспокоїв безробітних.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Щодо створення умов для підвищення зайнятості - будівництво доріг, будівництво мостів, велике будівництво - це якраз ті напрямки ті галузі, які дають нам змогу створити велику кількість робочих місць. Ще одна сфера - це сфера благоустрою, розвиток сільського господарства, повернення робочих місць в малому і мікропідприємництві.
Бізнесу, який теж потерпає, обіцяють дешеві кредити і пропонують деякий час жити в борг. Депутати ж, після виступу прем'єра, - взялися за точкову допомогу.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
Доплати медиків звільняються від оподаткування, це декілька тисяч гривень, які вони додатково отримають. Друге - це продовження пільг на ЄСВ, на отримання безкоштовної допомоги по безробіттю. Ми розширюємо перелік і кількість днів, протягом яких можуть звертатись, ми робимо мораторій на перевірки, ми робимо мораторій на штрафи, в тому числі по споживчим кредитам.
Та власне головне питання останніх місяців - банківський закон. Ще на початку каденції депутати грозились ухвалити цей документ. Та руки дійшли, коли зволікати вже не можна було: на шальках - транш МВФ.
Володимир Зеленський, президент України:
Я звертаюсь до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали цей законопроєкт, який повинен захистити українську економіку, як мінімум захистити її і допомогти Україні саме зараз.
Для ухвалення цього документа нардепи змінили регламент із 16 тисяч поправок викинули всі технічні, залишивши дві сотні зауважень.
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":
Цей закон нічого спільного з Приватбанком не має. Цей закон передбачає, що для Нацбанку, який буде в упор розстрілювати комерційні банки не буде управи, тому що для нього рішення суду тепер вже не буде законом. Рішення суду можна буде не виконувати.
Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Цей закон дійсно не про Приватбанк, чи про будь-який інший банк. Це закон про стабільність фінансової системи, цей закон про вкладників, цей закон про бізнес, який має гроші на рахунку, цей закон про те, що банк, який ліквідовано - не може бути повернутий у первісний стан.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Там написано, що банк - це не той актив, який можна як гарячу картоплину перекидати із рук в руки. Якщо відбувся процес націоналізації, цей процес незворотній, але власники, якщо вони вважають що сталось щось не мат, мають право звертатися в суд і вимагати компенсацію.
Та головний аргумент на користь закону - економічний зиск. Мовляв, він - єдина перешкода на шляху до траншу.
Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу":
Ми останній крок подолали, і будемо сподіватись, що на протязі наступних двох тижнів врешті решт отримаємо першу частину довгоочікуваного траншу, який дозволить нам стабілізувати економіку України.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Присутствие президента на голосовании по этому закону - свидетельство того, на сколько "слуги народа", в угоду своим западным хозяевам отстаивают подобные позиции. Это направлено, не на защиту владчиков банков, а на защиту главного банка для того, чтобы управлять всей банковской системой в угоду западным інвесторам.
Але навіть на ухваленні цього документа нардепи не зупинились. Трудилися аж до восьмої вечора. Примудрилися проголосувати навіть питання, які не зовсім у їхній компетенції.
Роман Лозинський, народний депутат, "Голос":
Ми повинні забрати з рук Росії їхню кіберзброю, ми повинні продовжити санкції щодо російських соцмереж та інших російських сервісів.
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Я хочу щоб ми поважали в першу чергу себе - це не є питанням ВР України, по-друге, відповідний проєкт указу в офісі президента.
Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":
Хочу вам нагадати, що до повноважень парламенту не входить прийняття будь-яких таких постанов, нема у нас таких повноважень.
Що ж до повноцінної роботи парламенту, то вже з наступного тижня Рада має запрацювати наповну. Хоча країна буде ще на паузі.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Верховна Рада на карантин не ходила, вона продовжувала працювати, інша справа - вона змінила режим роботи.
Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Мы с удовольствием возобновим работу Верховной Рады, только у меня простой вопрос - почему Верховная Рада может, которая могла бы потерпеть еще недельку - выходить на работу, а люди, которым нечего кушать , почему люди, забитый город машинами, а общественный транспорт нельзя. И еще один вопрос, все понимаю , почему все европейские метро работают? Может мы чего-то не понимаем?
Під куполом збираються одночасно понад 400 обранців із мінімальною дистанцією. Українцям же поки що дозволили збиратися не більше ніж по 8 людей.
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