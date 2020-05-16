В 14 регионах Украины за март медикам уже выплатили все надбавки до 300% . За непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

По словам министра, остальные регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ни одна область не останется без выплат, а также сделал акцент на том, что скоро уже нужно выплачивать врачам и за апрель.

В Херсонской области все выплаты закончились на минувшей неделе, среди лидеров - и Днепропетровская и Львовская области. В то же время Волынь, Луганская, Ривненская и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель.

Денис Шмыгаль - премьер министр Украины, сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга заявил, что почти все области уже выплатили медикам за март тройную зарплату.

Ранее мы писали, что Максим Степанов заявил, что в 18 областях Украины медики уже получили надбавки.