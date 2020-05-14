Как выяснилось, каши не только насыщают организм полезными микроэлементами и витаминами, но и могут быть опасными для здоровья. Об этом пишут "Акценты".

Медики рассказали, чем может быть чревато чрезмерное употребление гречневой каши. Оказывается, злоупотребление гречкой может вызвать ряд нескольких опасных заболеваний, а некоторым людям она в принципе противопоказана.

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"Наиболее опасна гречка для женщин, чей возраст превышает 40-45 лет, поскольку их организм начинает терять способность к быстрому усвоению кальция. А именно эта крупа замедляет данный процесс еще больше, что автоматически причисляет женщин в возрасте к группе риска, подверженной остеопорозу. Ко всему прочему, гречневая каша может спровоцировать процесс разрушения зубов", - говорится в сообщении.

Предельную осторожность также стоит выявлять людям, которые страдают от болезней желудочно-кишечного тракта. Опасность гречки в данном случае заключается в том, что она может вызывать спазмы желудка и прочие неприятные последствия для данного органа.

Тем же, кто страдает почечной недостаточностью, гипертонией, язвой желудка или сахарным диабетом, медики рекомендуют употреблять гречневую кашу не чаще 1-2 раз в месяц. А вот тем, кто явно подвержен аллергии стоит в принципе забыть о такой крупе.

По мнению врачей, чрезмерное количество гречки на пути к похудению может быть чревато головными болями, апатией, упадком сил и заторможенностью.

И все же, полностью отказываться от этой крупы не стоит, поскольку этот продукт способен защитить организм от развития онкологических заболеваний.

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