Известная экоактивистка Грета Тунберг снялась в клипе американской рок-группы "Pearl Jam".

Об этом сообщает Variety.

По информации, 1-7-летняя Грета Тунберг предстала в образе гадалки, которая предсказывает природные катаклизмы.

“По сюжету главный герой приходит к гадалке, которая показывает ему будущее всей планеты, и оно не радостно”, - отмечается в сообщении.

Загадочная повелительница магии на протяжении всего видео скрывала свое лицо, но в конце сняла капюшон и показала лицо.

Известно, что сама Грета Тунберг не принимала участие в съемках, ее лицо "вставили" вместо другой актрисы. Но экоактивистка посмотрела фрагмент видеоклипа, и он ей очень понравился.

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