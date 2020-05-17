Грета Тунберг "снялась" в музыкальном клипе (видео) [ Редактировать ]
Известная экоактивистка Грета Тунберг снялась в клипе американской рок-группы "Pearl Jam".
Об этом сообщает Variety.
По информации, 1-7-летняя Грета Тунберг предстала в образе гадалки, которая предсказывает природные катаклизмы.
“По сюжету главный герой приходит к гадалке, которая показывает ему будущее всей планеты, и оно не радостно”, - отмечается в сообщении.
Загадочная повелительница магии на протяжении всего видео скрывала свое лицо, но в конце сняла капюшон и показала лицо.
Известно, что сама Грета Тунберг не принимала участие в съемках, ее лицо "вставили" вместо другой актрисы. Но экоактивистка посмотрела фрагмент видеоклипа, и он ей очень понравился.
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