Во вторник, 21 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступила с резким заявлением о том, что в мире практически ничего не изменилось в вопросе защиты климата и в этом виноваты также мировые СМИ.

Молодая девушка считает, что журналисты игнорируют данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и последствиях этого в виде изменения климата, о которых она постоянно упоминает в своих выступлениях.

Почему так важен показатель повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия? Потому что даже при повышении на 1 градус люди умирают от климатических изменений. В этом состоит задача всей науки - предотвратить дестабилизацию климата… Каждая доля градуса важна. С прошлого лета я повторяю эти цифры снова и снова. Но, честно говоря, я не видела, чтобы хотя бы кто-то из СМИ или персонально попытался их озвучить.

В то же время Тунберг призналась, что "не может пожаловаться на то, что ее не слышат".

Читайте также Форум в Давосе: Зеленский подготовил спецзаявление

Тем не менее, Грета отметила, что многие ее слышат, однако важные темы до сих пор не стали ключевыми для решения. Она высказала слова благодарности молодежи за поддержку и продвижение важных вопросов.

Читайте также, какие "сюпризы" готовят организаторы форума. Также мы публиковали полный список участников форума.