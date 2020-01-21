Грета Тунберг выступила с резким заявлением на форуме в Давосе [ Редактировать ]
Во вторник, 21 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступила с резким заявлением о том, что в мире практически ничего не изменилось в вопросе защиты климата и в этом виноваты также мировые СМИ.
Молодая девушка считает, что журналисты игнорируют данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и последствиях этого в виде изменения климата, о которых она постоянно упоминает в своих выступлениях.
Почему так важен показатель повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия? Потому что даже при повышении на 1 градус люди умирают от климатических изменений. В этом состоит задача всей науки - предотвратить дестабилизацию климата… Каждая доля градуса важна. С прошлого лета я повторяю эти цифры снова и снова. Но, честно говоря, я не видела, чтобы хотя бы кто-то из СМИ или персонально попытался их озвучить.
В то же время Тунберг призналась, что "не может пожаловаться на то, что ее не слышат".
Тем не менее, Грета отметила, что многие ее слышат, однако важные темы до сих пор не стали ключевыми для решения. Она высказала слова благодарности молодежи за поддержку и продвижение важных вопросов.
Читайте также, какие "сюпризы" готовят организаторы форума. Также мы публиковали полный список участников форума.
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