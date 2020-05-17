Хвиля протестів прокотилася і в Європі. Щоправда там фінансової підтримки вимагали не медики, а міцевий бізнес.

Демонстранти у Великій Британії, Німеччині, Польщі та Іспанії виступили проти продовження карантинних обмежень. При цьому протестувальники порушили основну заборону - проводити масові зібрання. Чим це для них обернулося і чи дослухались вимог урядовці - дивіться у нашому матеріалі.

Сльозогінним газом розганяли протестувальників у Варшаві. Сотні людей вийшли на демонстрацію, бо вважають недостатньою допомогу влади під час епідемії. Переважно це приватні підприємці. Вони вимагають більшої фінансової підтримки для їхнього бізнесу. Та негайного розморожування економіки країни.

Радослав Родкевич, власник автобусної компанії:

Влада допомагає лише державним підприємствам. А ми, приватні підприємці, залишаємося сам на сам зі своїми проблемами. Урядова програма щодо допомоги бізнесу - просто фарс.

Через карантин масові зібрання в країні заборонені. Тож і ця демонстрація незаконна. Втім, люди проігнорували заклики розійтися. У результаті поліція затримала понад 380 протестувальників, 150 людей оштрафували. А п'ятеро потрапили за грати за напад на офіцерів та словесні образи.

Мене заарештували, бо я відмовилася йти додому, тому що хочу свободи слова.

Арештами закінчився протест і в Лондоні. 19 людей затримали, 10 отримали штрафи. У Великій Британії теж заборонені масові зібрання. Утім, демонстранти знехтували всіма карантинними обмеженнями. На протест вийшли кілька десятків людей. Вони виступали проти локдауну та примусової вакцинації. Хоча у країні щеплення не обов'язкові і така можливість навіть не обговорюється.

Я не думаю, що це порушення закону. Люди просто хочуть сказати, як вони почуваються. Вони прагнуть мати свободу вибору та взяти на себе відповідальність за власне життя, а не покладатися на уряд, країну чи глобальну систему.

По кілька десятків людей також протестували в Белфасті, Единбурзі, Глазго та Саутгемптоні.

Низка антикарантинних протестів сколихнула й Німеччину. Люди вийшли на вулиці в Берліні, Мюнхені, Дортмунді, Штутгарті та інших містах країни. На відміну від Британії та Польщі, демонстрації тут дозволені.

Але от кількість учасників обмежується. Якщо в Мюнхені можуть збиратися до тисячі людей, то в Берліні - не більше ніж 50. Тож у столиці відбулося близько 20 протестів.

Німецькі демонстранти теж виступають проти обмежувальних заходів. Хоча в країні вже перейшли до другого етапу скасування карантину. Залежно від регіону - відкриті перукарні та ресторани, навіть відновили матчі футбольного чемпіонату.

Маркус Віндербрандт, протестувальник:

Я вважаю, що обов'язкове носіння маски та дотримання соціальної дистанції більше не потрібні. COVID-19 - серйозна хвороба, але, приміром, щодо маски, то навіть немає медичних доказів, що вони допомагають.

На відміну від минулого тижня, цього разу вдалося уникнути сутичок протестувальників та поліції. Але без затримань не минулося. Близько 200 людей потрапили до поліції.

А це протест у найбагатшому районі Мадрида. Кілька сотень людей пройшлися маршем проти дій уряду в боротьбі з епідемією.

Карлос, протестувальник:

Ми мусимо перезапустити економіку, тож треба тестувати всіх, щоб здорові люди могли повернутися на роботу, адже після закінчення епідемії найгіршим вірусом буде наша влада, яка знищить 47 мільйонів іспанців.

Уряд Іспанії хоче продовжити надзвичайний стан в країні до кінця червня. Епідемія тут іде на спад. За останню добу зафіксували 102 смерті від коронавірусу - це найменший показник за два місяці. Але влада не хоче повторного спалаху COVID-19, тож не квапиться знімати карантинні обмеження.