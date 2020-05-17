Екологічне лихо на Черкащині. Під Золотоношею одна з приток Дніпра перетворилася на суцільну вигрібну яму для райцентру. Роками 30-тисячне місто зливає у маленьку річку Сухозгар свої неочищені каналізаційні стоки. Екологи вже не раз штрафували тамтешній водоканал за забруднення ріки та марно - стоки як текли, так і течуть.

Цей невеличкий прозорий струмок - частина річки Сухозгар. Ще 15 років тому навесні вона розливалася до найближчих пагорбів, а зараз її русло закидане будівельним сміттям і камінням. Та попри це, річка й далі продовжує нести свої води у Дніпро, хоча вже й не такі чисті.

Ці нечистоти летять у Сухозгар у передмісті Золотоноші. Саме тут невеличкий струмок перетворюється на справжню "каналізаційну річку". Райцентр, хоча й має власні очисні споруди, розповідає Роман, та, здається, ними не користується. Навіть візуально на очищену воду ця рідина не схожа.

Роман Рідько, житель Золотоноші:

Видно, що стоки, як ідуть, от рівень води зараз нижче, але стінки мокріші набагато рано зранку, або пізно в вечорі уже іде максимальний скид.

Від Золотоноші й до самого Дніпра береги Сухозгару перетворилися на відстійники, а сама річка зараз більше скидається на вигрібну яму. Пан Володимир пригадує, як ще на початку двохтисячних і рибу тут ловив, і купався… А зараз до води навіть підходити гидко.

Володимир Жирко, житель села Хвильово-Сорочин:

Рибу ловили тут кругом, на вудочку …купалися - все це колись було. Ну це все було колись, зараз цього немає, ви ж бачите, що є. А як буде тепло, то ми навіть тут стояти не будемо.

Через систематичне забруднення нечистоти дістались уже і грунтових вод. Село Хвильово-Сорочин стоїть на березі Сухозгару, але водою з криниць місцеві жителі років десять як не користуються - вона забруднена. Та й свердловини вже не рятують, розповідає Лідія Дмитрівна. П'ять років тому вода і в них зіпсувалася.

Лідія Савченко, жителька села Хвильово-Сорочин:

Осьо, бачите, як у відрі постояло - руді відра робляться, руде все це ви змушені пити її? Да, де ж дінимось, де синок дінемось. Хочеш не хочеш, а мусиш.

Про проблему забруднення цієї річки ми знімали не один сюжет - та влада Золотоноші її й досі не вирішила. Цього разу чиновники навіть від коментарів відмовились.

Не отримала відповіді від чиновників Золотоніської мерії й екологічна інспекція. Екологи обурені бездіяльністю влади, адже вони через суд навіть домоглися заборони тамтешньому водоканалу скидати неочищені стоки в річку. Та це рішення місто так і не виконало.

Сергій Поліщук, заступник начальника екологічної інспекції центрального округу:

В нас була перевірка в 18 році державної екологічної інспекції України, перевіряли Золотоніську міську раду, фіксувала безліч порушень, ми виходили на перевірку цього припису, але нажаль міська влада проігнорувала і не допустила нас до перевірки. Не допустила до перевірки самої міської ради і водоканалу.

Зараз екологи судяться із Золотоніською міськрадою, щоб провести перевірку міських очисних споруд. Поки ж тяжби тривають - нечистоти як текли, так і течуть.