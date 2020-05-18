Художній музей Канзасу відкрив двері для пінгвінів [ Редактировать ]
Унікальну нагоду долучитися до прекрасного отримали пінгвіни із зоопарку Канзас-Сіті. Троє пернатих стали єдиними відвідувачами міського Художнього музею. Оскільки птахи - вихідці з Перу, екскурсію для них провели іспанською.
За словами кураторів, гості продемонстрували добрі манери і навіть власний художній смак. Караваджо зацікавив їх більше, ніж Моне. Щоправда, враження від побаченого крилаті відвідувачі залишили при собі.
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