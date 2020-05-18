Гості продемонстрували добрі манери і навіть власний художній смак

Унікальну нагоду долучитися до прекрасного отримали пінгвіни із зоопарку Канзас-Сіті. Троє пернатих стали єдиними відвідувачами міського Художнього музею. Оскільки птахи - вихідці з Перу, екскурсію для них провели іспанською.

За словами кураторів, гості продемонстрували добрі манери і навіть власний художній смак. Караваджо зацікавив їх більше, ніж Моне. Щоправда, враження від побаченого крилаті відвідувачі залишили при собі.