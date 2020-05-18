Близький cхід накрила спека. В Ізраїлі температура повітря сягнула 40 градусів. Через це жителі країни масово зібралися на пляжі - попри карантинні обмеження, які до середи забороняють купатися та засмагати.

Подекуди відпочивальники не дотримувалися рекомендованої соціальної дистанції. Люди кажуть: сонце - найкращий дезінфектор. За прогнозом синоптиків, пектиме в регіоні до кінця тижня.

Дін Капета, житель Тель-Авіва: