Жителі Ізраїлю засмагою борються з коронавірусом [ Редактировать ]
Близький cхід накрила спека. В Ізраїлі температура повітря сягнула 40 градусів. Через це жителі країни масово зібралися на пляжі - попри карантинні обмеження, які до середи забороняють купатися та засмагати.
Подекуди відпочивальники не дотримувалися рекомендованої соціальної дистанції. Люди кажуть: сонце - найкращий дезінфектор. За прогнозом синоптиків, пектиме в регіоні до кінця тижня.
Дін Капета, житель Тель-Авіва:
Я бачу, що кількість хворих в Ізраїлі незначна. Ось і у мене жодних проблем. Як на мене, це прекрасний день і краще провести його на пляжі, ніж вдома.
по теме
У Білорусі росте кількість хворих на COVID-19
Від ускладнень померли 165 пацієнтів, втім, білоруські посадовці від медицини вважають, що країна виходить на "епідемічне плато"
Коронавирус в Украине: последние сведения
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 528 новых случаев коронавируса
Британію накрила нова хвиля COVID-19
Попри це, відсьогодні набудуть чинності перші послаблення карантину - людям дозволять виходити на вулицю без обмежень
У Європі епідемія коронавірусу іде на спад
Число інфікованих коронавірусом у світі вже понад 4 мільйони 260 тисяч осіб
Після скасування карантину Німеччину накрила нова хвиля коронавірусу
Науковці вважають, що у наступні кілька днів треба ретельніше моніторити ситуацію