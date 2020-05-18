Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду рассмотреть законопроект о двойном гражданстве. Речь идет о проекте закона №2590. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев находит свое воплощение частично в данном законопроекте. Данный законопроект нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев диаспорскими организациями.

Президент Украины поддерживает предложение рассмотреть в ближайшее время данный законопроект", - подчеркнул Стефанчук.

Ранее Зеленский провел кадровые перестановки в РГА трех областей.