Президент просит Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду рассмотреть законопроект о двойном гражданстве. Речь идет о проекте закона №2590. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук.
"Инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев находит свое воплощение частично в данном законопроекте. Данный законопроект нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев диаспорскими организациями.
Президент Украины поддерживает предложение рассмотреть в ближайшее время данный законопроект", - подчеркнул Стефанчук.
Ранее Зеленский провел кадровые перестановки в РГА трех областей.
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