Власть не справляется с вызовами, обрушившимися на страну - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Власть не справляется с вызовами, обрушившимися на страну. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в своей программе "Диалог с Донбассом".
Президент не выполнил свое главное обещание - восстановить мир. Прошел год, отведенный самим Зеленским на прорыв в мирном урегулировании, но результатов нет.
"Сегодняшняя власть, президент пришел к власти под обещания принести мир. И первые шаги были позитивными - обменяли пленных, корабли вернули, началось разведение войск на территориях. А дальше - ступор, потому что испугались радикалов, а главное, нет политической воли идти дальше. Вместо реальных шагов - мы видим лишь имитацию активной деятельности", - сказал Юрий Бойко.
Он акцентировал, что не будет мира - не будет развития страны.
"Это правда. Поэтому наша политическая сила как раз и выступает за то, чтобы смело идти вперед для достижения мира. Продолжать разведение войск, восстанавливать отношения с неподконтрольными территориями, делать так, чтобы там прошли местные выборы вместе с выборами в Украине. Для этого надо понять и сказать людям честно, что это должен быть компромисс. Это будет компромисс, поскольку военного пути решения нет, а политический - это всегда компромисс. И наша политическая сила к этому готова. Мы будем делать все для того, чтобы это состоялось, и нажимать дальше уже на сегодняшнюю власть - толкать их к тому, чтобы они выполняли свои обещания перед избирателями по завершению войны. Это наша позиция, и она не изменилась", - подчеркнул Юрий Бойко.
Политик также отметил, что сейчас страна, как и весь мир, стоит на пороге масштабного экономического спада, и задача власти обеспечить выход Украины из этого кризиса с наименьшими потерями для страны и людей.
"Мы встретили кризис уже с проблемами в экономике. Серьезной проработки ситуации не было. Максимум, это они что-то просчитывали на месяц-два. Что они предлагают? Задействовать безработных на строительстве дорог? Возможно, но как будет решаться вопрос с оплатой труда этих людей, а главное, дальше что? Решать надо было как во всем мире: берем отрасли, которые создают наибольшее количество рабочих мест в смежниках. Это автомобилестроение, кораблестроение, космическая отрасль. Такой путь позволит ликвидировать безработицу. Решать вопрос кредитования предприятий под адекватные проценты, чтобы они могли в короткие сроки восстановить свою работу. Нужен профессионализм и системность, а о чем мы говорим, если в Минэкономики нет даже специалиста по промышленности. Государство в смартфоне - это хорошо, но смартфон тоже кто-то должен сделать. Не заработает промышленность, бюджетообразующие отрасли экономики - здесь будет просто выжженная земля", - подчеркнул Юрий Бойко.
Об этом и многих других вопросах, волнующих сегодня людей, смотрите в программе "Юрий Бойко: Диалог с Донбассом".
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