Знайшли зниклого аж за сім кілометрів від домівки

Понад три сотні поліцейських цієї ночі шукали малолітню дитину в Чернівецькій області. Надвечір до правоохоронців зателефонували родичі шестилітнього хлопчика й повідомили, що той вийшов за межі подвір'я і зник.

Шукати дитину приїхала група поліцейських та кінологів. Зважаючи на те, що в хлопчика - аутизм, до пошуків залучили також рятувальників, місцевих жителів і навіть прикордонників.

Знайшли зниклого аж за сім кілометрів від домівки. Хлопчик змерз і був наляканий. Дитину відразу ж переодягли в теплі речі й привезли додому.