На Буковині поліція всю нічь шукала хлопчика-аутиста [ Редактировать ]
Понад три сотні поліцейських цієї ночі шукали малолітню дитину в Чернівецькій області. Надвечір до правоохоронців зателефонували родичі шестилітнього хлопчика й повідомили, що той вийшов за межі подвір'я і зник.
Шукати дитину приїхала група поліцейських та кінологів. Зважаючи на те, що в хлопчика - аутизм, до пошуків залучили також рятувальників, місцевих жителів і навіть прикордонників.
Знайшли зниклого аж за сім кілометрів від домівки. Хлопчик змерз і був наляканий. Дитину відразу ж переодягли в теплі речі й привезли додому.
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