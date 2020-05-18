Італійцям дозволили відвідувати бари та перукарні [ Редактировать ]
А Європа потроху повертається до життя. Чергове послаблення локдауну запровадили в Італії - запрацювали бари, ресторани та перукарні. А ще музеї, спортзали та більшість крамниць.
Такі ж обмеження зняли у Польщі там сьогодні почався третій етап виходу з карантину. У Греції - відкрився Афінський Акрополь. У Ватикані собор Святого Петра.
Частково виходять з режиму онлайн європейські інституції - повертається до нормального графіку роботи Рада Європи.
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