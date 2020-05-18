А Європа потроху повертається до життя. Чергове послаблення локдауну запровадили в Італії - запрацювали бари, ресторани та перукарні. А ще музеї, спортзали та більшість крамниць.

Такі ж обмеження зняли у Польщі там сьогодні почався третій етап виходу з карантину. У Греції - відкрився Афінський Акрополь. У Ватикані собор Святого Петра.

Частково виходять з режиму онлайн європейські інституції - повертається до нормального графіку роботи Рада Європи.