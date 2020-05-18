Білорусь накриває епідемією коронавірусу [ Редактировать ]
У Білорусі за добу COVID-19 діагностували у майже тисячі людей. І щоденний приріст тримається на такому рівні від шостого травня. Загалом, інфікованих уже майже 30 тисяч.
Про це оголосило тамтешнє Міністерство охорони здоров'я. Від ускладнень померли 165 пацієнтів.
Утім, у МОЗі вважають, що країна виходить на епідемічне плато. Нагадаю, Білорусь - єдина європейська держава, яка не запровадила карантину.
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