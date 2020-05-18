Німців заохочують відпочивати вдома [ Редактировать ]
Відпустка вдома чи закордоном? Поки одні німецькі політики намагаються врятувати літній відпочинок громадян і ведуть перемовини з курортними країнами, інші закликають відпочивати вдома. І в якості бонусу - пропонують видавати німцям туристичні ваучери. З Німеччини, яка відкриває кордони і планує дозволити туристичні подорожі, - Тетяна Логунова.
На кордоні між німецьким містом Констанц і швейцарським Кройцлінгеном розбирають залізні бар'єри. Німеччина потроху відкриває свої кордони. Для початку - із сусідніми країнами.
Томас Нідербергер, мер міста Кройцлінген:
Я дуже радий, що це нарешті сталося і ми зносимо огорожі. Ці бар'єри цілих два місяці розділяли наші міста.
І міста, і людей.
Лукас, житель міста Кройцлінген:
Нарешті я зможу взяти за руку свою кохану. Це ж була повна нісенітниця.
Поки що перетинати кордон можна лише тим, хто хоче відвідати родичів. А ще навчається або працює в сусідній країні. Прикордонний контроль з країнами-сусідами Німеччина остаточно скасує 15 червня. І навіть дозволить своїм громадянам туристичні подорожі. До країн, які взяли епідемію під контроль.
Літня відпустка закордоном цілком реальна. Щоправда, в межах Євросоюзу. Німеччина хоче врятувати плани своїх громадян на літній відпочинок. І вже проводить переговори з країнами, які популярні серед німецьких туристів. Це Іспанія, Італія, Португалія, Мальта, Хорватія, Греція, Кіпр, Австрія та Болгарія.
Перемови веде міністр закордонних справ. Гайко Маас хоче разом з колегами розробити концепцію "безпечної відпустки". Щоб люди змогли відпочити на улюблених курортах, але водночас не наражалися на небезпеку.
Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:
Сьогодні ми провели попередні переговори. І як сказав один із колег, ми хочемо гарантувати безпеку не тільки наших гостей, але й власну. Це й буде основним принципом наших домовленостей. За два тижні ми знову проведемо зустріч у режимі відеоконференції й обговоримо всі деталі.
Надто ризиковано, вважають інші німецькі політики. Мовляв, де гарантії, що відпочивальників не доведеться евакуйовувати з пляжів додому?
Маркус Зьодер, прем'єр-міністр Баварії:
Лише кілька тижнів тому ми чули прохання "заберіть нас додому". Тому, на відміну від міністра закордонних справ, у мене доволі стримана позиція. Я не думаю, що ми можемо зараз планувати поїздки до Іспанії, Італії чи Франції. Тим паче, що ці держави ще не заявили про свою остаточну готовність прийняти туристів.
Натомість баварський прем'єр закликає німців відпочивати вдома. І як заохочення пропонує видавати відпочивальникам спеціальні туристичні ваучери.
Маркус Зьодер, прем'єр-міністр Баварії:
Це можуть бути ваучери на відпочинок або навіть звільнення від якогось податку. Я відкритий до пропозицій. Головна ідея - відпочинок у межах своєї країни. У Німеччині теж можна поїхати на море, в гори. У нас дуже багато гарних місць із розвиненою інфраструктурою та системою охорони здоров'я.
З баварським прем'єром, вочевидь, згодні й німці. За даними соцопитувань, поїхати влітку закордон планують лише 20 відсотків громадян. Якщо, звісно, дозволить ситуація з коронавірусом.
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