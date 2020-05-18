І поки світ прораховує кроки виходу з карантину, в українському парламенті всі обмеження вже зняли. Депутати повертаються до звичного режиму роботи зі щоденними пленарними засіданнями. Але поки без журналістів.

Сьогодні обранці зібралися на першу за два місяці погоджувальну раду, аби узгодити план роботи на тиждень. За що голосуватимуть нардепи - розкаже Ксенія Барвіненко.

Серед пріоритетів на цьому тижні - законопроєкт про референдум.

Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради України:

Завершили роботу над законом про референдум, очікуємо відгуки від міжнародних організацій, і я думаю найближчим часом він буде внесений, щоб Україна отримала важливий механізм для реалізації статті п'ятої конституції України.

Але часу залишилось обмаль, бо у депутатів є п'ять пленарних тижнів, аби проголосувати заплановані ініціативи. Бо в слузі народу хочуть рятувати економіку та ще готуються до місцевих виборів.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Місцеві вибори 25 жовтня мають відбутися і в нас є певне законодавче забезпечення цього процесу, ми підготували проект змін до виборчого кодексу, він такий більше технічний, є кілька моментів політичних.

А от законопроєкт, про які в Зе-більшості цього разу промовчали про подвійне громадянство та кримінальну відповідальність для керівництва ЗСУ розкритикували в інших фракціях.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

В порядку денному наприклад стоїть закон про громадянство, який по суті легалізує російські паспорти. В цей час влада говорить що в жовтні вона проведе вибори на всій території України включно з Донбасом, хто буде обирати там українську владу, люди з російськими паспортами?

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Хотіла би, щоб просто зараз поставили на голосування щоб зняти два законопроєкт з порядку денного це закон про подвійне громадянство, ви що смієтеся? І друге це про кримінальну відповідальність для наших героїв. про що ми закони приймаємо.

В опозиції ж пропонують додати до порядку денного кілька законопроєктів. Зокрема, списати борги за комунальні платежі, та урізати зарплати чиновникам.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Законопроєкт 2795 щодо "щодо обмеження виплат зарплат усім чиновникам держкомпаній у розмірі не більш, як 10 мінімальних зарплат". Його ухвалення дозволило б досягти колосальної економії коштів, які, у свою чергу, можна спрямувати на потреби людей, перш за все, соціально незабезпечених. Інше законопроєкт 2087 про відміну пені та штрафів за несвоєчасну оплату послуг пені та штрафів на оплату ЖКХ.

А в "Голосі" згадали і про журналістів. Пропонують дати змогу представникам ЗМІ теж працювати в звичному режимі.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Я розумію, що немає нічого більш вічного, ніж тимчасове, але не хотілося б що те тимчасове гетто, яке створили для журналістів на третьому поверсі воно перетворилося на постійне.

Випустити журналістів з коронавірусного ув'язнення депутати планують на початку червня, остаточно це віршуватимуть після 22 травня, коли ще раз пом'якшуватимуть карантин по всій країні.