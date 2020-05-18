В Одесі обвалився житловий будинок: під завалами шукають людей [ Редактировать ]
В Одесі великий завал! Там рухнула стіна чотириповерхового житлового будинку. Зараз під завалами шукають людей. До того з будівлі евакуювали вісьмох мешканців. А загалом у домі 30 квартир.
Скільки ще людей можуть бути в середині не відомо. На місці працюють десятки рятувальників та 20 машин спецтехніки. Ймовірно, обвал спричинило сусіднє будівництво.
Там раніше були лазні, їх знесли, аби звести новий будинок. Мешканці зруйнованого будинку попереджали їхнє помешкання дало тріщину.
Додам, будівля, що завалилася - пам'ятка архітектури в історичному центрі, зведена більше століття тому.
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